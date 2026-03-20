Tagliafico arrête le football, l'OL n'en peut plus

Exclu dans les arrêts de jeu contre le Celta Vigo jeudi soir, Nicolas Tagliafico, qui aurait pu recevoir un carton rouge bien plus tôt dans la rencontre, est sur la pente descendante à l’OL ces dernières semaines.

Taulier de l’Olympique Lyonnais , qui a prolongé l’été dernier son contrat jusqu’en juin 2027 en faveur du club rhodanien, Nicolas Tagliafico fait partie des cadres du vestiaire de Paulo Fonseca. Le champion du monde argentin est une valeur sûre de l’effectif lyonnais, mais ces dernières semaines marquent un lent déclin pour l’ex-latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Souvent en retard dans ses interventions, le joueur de 33 ans s’expose de plus en plus à des cartons jaunes… voire pire.

Jeudi face au Celta Vigo, il aurait pu être exclu pour une lourde semelle sur Rueda, avant de finalement être renvoyé aux vestiaires par l’arbitre de la rencontre pour un deuxième carton jaune dans le temps additionnel. Dans une défense qui tire la langue ces dernières semaines, Nicolas Tagliafico n’est pas exempt de tout reproche comme l’a souligné Tidiany M'Bo dans le Winamax FC. « Globalement, Tagliafico est en train de changer de sport depuis quelques mois. Ceux qui regardent les matchs de l’Argentine, pour les noctambules des trêves internationales, ça se confirme aussi. Sur le dernier match en Equateur, il pouvait sortir avec trois cartons rouges » a brièvement lancé le chroniqueur.

Tagliafico est en train de changer de sport - Tidiany M'Bo