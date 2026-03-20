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Tagliafico arrête le football, l'OL n'en peut plus

OL20 mars , 19:00
parCorentin Facy
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Exclu dans les arrêts de jeu contre le Celta Vigo jeudi soir, Nicolas Tagliafico, qui aurait pu recevoir un carton rouge bien plus tôt dans la rencontre, est sur la pente descendante à l’OL ces dernières semaines.
Taulier de l’Olympique Lyonnais, qui a prolongé l’été dernier son contrat jusqu’en juin 2027 en faveur du club rhodanien, Nicolas Tagliafico fait partie des cadres du vestiaire de Paulo Fonseca. Le champion du monde argentin est une valeur sûre de l’effectif lyonnais, mais ces dernières semaines marquent un lent déclin pour l’ex-latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Souvent en retard dans ses interventions, le joueur de 33 ans s’expose de plus en plus à des cartons jaunes… voire pire.
Jeudi face au Celta Vigo, il aurait pu être exclu pour une lourde semelle sur Rueda, avant de finalement être renvoyé aux vestiaires par l’arbitre de la rencontre pour un deuxième carton jaune dans le temps additionnel. Dans une défense qui tire la langue ces dernières semaines, Nicolas Tagliafico n’est pas exempt de tout reproche comme l’a souligné Tidiany M'Bo dans le Winamax FC. « Globalement, Tagliafico est en train de changer de sport depuis quelques mois. Ceux qui regardent les matchs de l’Argentine, pour les noctambules des trêves internationales, ça se confirme aussi. Sur le dernier match en Equateur, il pouvait sortir avec trois cartons rouges » a brièvement lancé le chroniqueur.
Tagliafico est en train de changer de sport
- Tidiany M'Bo
Ce dernier, et il n'est pas le seul, est choqué par le mauvais virage que la carrière de Nicolas Tagliafico est en train de prendre alors que le latéral gauche argentin devrait disputer la Coupe du monde 2026. Sur les réseaux sociaux non plus, Tagliafico n’a pas été épargné par une partie des supporters de l’OL. Le défenseur de 33 ans va clairement devoir retrouver son meilleur niveau pour aider son équipe à sortir de cette mauvaise dynamique dans ce sprint final qui a très mal débuté pour les Gones. Après l’élimination face à Lens en Coupe de France, le club rhodanien a dit ce jeudi adieu à un second objectif avec sa défaite en Europa League contre le Celta Vigo. Lyon et Nicolas Tagliafico espèrent désormais sauver leur saison en accrochant une place en Ligue des Champions.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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