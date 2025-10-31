TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Depuis plus d’un an, Bertrand Latour est à l’antenne sur Canal+. Le journaliste apparait au côté d’Hervé Mathoux et de Laure Boulleau dans le Canal Champions Club et dans le Canal Football Club.

Journaliste à la Chaîne L’Equipe jusqu’en 2024, Bertrand Latour a rejoint Canal+ il y a un peu plus d’un an. Même si les audiences du Canal Football Club sont plus basses que jamais , celui qui ne mâche pas ses mots pour dire ce qu’il pense a apporté du dynamisme à un plateau qui en manquait un peu. Les soirs de Ligue des Champions, Bertrand Latour est aussi à l’antenne aux côtés d’Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Samir Nasri et David Ginola. Une fine équipe que l’ancien de L’Equipe apprécie énormément comme il l’a fait savoir lors de son interview pour le podcast Aliotalk.

Bertrand Latour a notamment été très élogieux à l’égard de sa collègue Laure Boulleau, laquelle est parfois la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Le journaliste de 33 ans trouve cela très injuste au vu des qualités indéniables de l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain en tant que consultante foot selon lui. « Je m’entends hyper-bien avec Laure (Boulleau). On se voit parfois en dehors du travail, j’ai beaucoup de sympathie pour cette personne car je trouve qu’elle est compétente, sensible, honnête, travailleuse, à l’écoute, généreuse. Je lui trouve 1000 qualités » a d'abord lancé Bertrand Latour avant de poursuivre.

« Est-ce que je partage souvent ses avis ? Ce n’est pas tant le débat… On n’est pas beaucoup en désaccord mais ce n’est pas vraiment le sujet. Je pense que ça a été difficile pour elle quand elle est arrivée. Elle a gagné cette légitimité. C’est dommage que les femmes doivent encore gagner en légitimité, mais on en est encore là. Je suis admiratif de son parcours, de sa force, elle n’hésite pas à se mettre en danger. Laure, je l’adore » a commenté Bertrand Latour, admiratif face au parcours de Laure Boulleau. Des compliments qui iront droit au coeur de la consultante de Canal+ d’autant que tous ces gentils mots sont certainement réciproques au vu de la belle complicité qu’il existe entre les deux depuis qu’ils cohabitent dans le Canal Football Club.