ICONSPORT_179904_0020 (1)

TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

TV31 oct. , 20:00
parCorentin Facy
0
Depuis plus d’un an, Bertrand Latour est à l’antenne sur Canal+. Le journaliste apparait au côté d’Hervé Mathoux et de Laure Boulleau dans le Canal Champions Club et dans le Canal Football Club.
Journaliste à la Chaîne L’Equipe jusqu’en 2024, Bertrand Latour a rejoint Canal+ il y a un peu plus d’un an. Même si les audiences du Canal Football Club sont plus basses que jamais, celui qui ne mâche pas ses mots pour dire ce qu’il pense a apporté du dynamisme à un plateau qui en manquait un peu. Les soirs de Ligue des Champions, Bertrand Latour est aussi à l’antenne aux côtés d’Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Samir Nasri et David Ginola. Une fine équipe que l’ancien de L’Equipe apprécie énormément comme il l’a fait savoir lors de son interview pour le podcast Aliotalk.
Bertrand Latour a notamment été très élogieux à l’égard de sa collègue Laure Boulleau, laquelle est parfois la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Le journaliste de 33 ans trouve cela très injuste au vu des qualités indéniables de l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain en tant que consultante foot selon lui. « Je m’entends hyper-bien avec Laure (Boulleau). On se voit parfois en dehors du travail, j’ai beaucoup de sympathie pour cette personne car je trouve qu’elle est compétente, sensible, honnête, travailleuse, à l’écoute, généreuse. Je lui trouve 1000 qualités » a d'abord lancé Bertrand Latour avant de poursuivre.

Lire aussi

TV : Le Canal Football Club en danger de mortTV : Le Canal Football Club en danger de mort
« Est-ce que je partage souvent ses avis ? Ce n’est pas tant le débat… On n’est pas beaucoup en désaccord mais ce n’est pas vraiment le sujet. Je pense que ça a été difficile pour elle quand elle est arrivée. Elle a gagné cette légitimité. C’est dommage que les femmes doivent encore gagner en légitimité, mais on en est encore là. Je suis admiratif de son parcours, de sa force, elle n’hésite pas à se mettre en danger. Laure, je l’adore » a commenté Bertrand Latour, admiratif face au parcours de Laure Boulleau. Des compliments qui iront droit au coeur de la consultante de Canal+ d’autant que tous ces gentils mots sont certainement réciproques au vu de la belle complicité qu’il existe entre les deux depuis qu’ils cohabitent dans le Canal Football Club.
0
Articles Recommandés
habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes

Rennes : Blas et Fofana secoués, Beye a réussi son coup

le psg prepare deux surprises en fin de mercato campos 8 397272
PSG

Victor Osimhen au PSG, Luis Enrique a tout faux

ICONSPORT_275427_0195
OL

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Fil Info

21:30
Rennes : Blas et Fofana secoués, Beye a réussi son coup
21:00
Victor Osimhen au PSG, Luis Enrique a tout faux
20:30
Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise
19:40
Le Barça rêve d’un buteur qui cartonne en Ligue 1
19:20
L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal
19:00
Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein
18:49
Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif
18:40
OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Derniers commentaires

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

@limax Perso je m'en tape, déjà qu'on me dit que je suis dans le clubisme donc bon ^^.

Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

Il va mettre Ramos.

Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

Tous les matchs sont importants je pense. Lorient n'avait pas l'air important et ce sont deux points perdus.

Blessures inévitables, Doué paye son transfert au PSG

Peut être qu'il s'est mal échauffé avant le match. Qu'il prenne son temps pour revenir et être le plus en forme possible en 2026. Nos pensées vont vers lui.

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

Salah a fait une saison superbe mais Hakimi mérite sur sa régularité et sa moisson de titre 2025. Un joueur qui représente l'énergie à l'état pur, on ne part pas à la guerre sans lui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading