Hojbjerg

OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais

OL12 févr. , 10:00
parEric Bethsy
18
Sans solution face à l’inconstance de leur équipe, l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont préféré se séparer. Un timing périlleux à l’approche du choc contre le concurrent lyonnais.
L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi se sont rendus à l’évidence. Après la correction infligée par le Paris Saint-Germain (5-0) dimanche, les deux parties ont estimé que l’Italien n’était plus en mesure de diriger l’équipe. Une décision étonnante pour Eric Di Meco qui pointe surtout son timing. Désormais quatrième de Ligue 1 avec trois points de retard sur l’Olympique Lyonnais, le club phocéen recevra son concurrent le dimanche 1er mars dans un choc qui inquiète déjà l’ancien Marseillais.
« Le départ de De Zerbi était évitable, la preuve c'est que ça a beaucoup gambergé pour prendre cette décision, d'après ce que j'ai compris, a réagi le consultant de RMC. Après les déconvenues en Coupe d'Europe et à Paris, et surtout le discours du coach après le match qui était très inquiétant, et sûrement les discussions qu'ont pu avoir les dirigeants et le coach avec les joueurs, s'ils ont pris cette décision, c'est que ça devait être inéluctable. Mais pour le moment, l'OM est toujours dans les clous : qualifié en quarts de finale de la Coupe de France où tu recevras Toulouse, quatrième de Ligue 1 à trois points de Lyon en les recevant dans trois semaines… »
Un des grands tournants de la saison
- Eric Di Meco
« Ce n'était pas infaisable. Mais ils se sont peut-être aperçus que De Zerbi avait perdu son vestiaire et qu'il n'avait plus de ressorts. L'avenir nous dira s'ils ont pris la bonne décision mais il y a quand même ce match de Lyon qui arrive d'ici peu et qui va être un des grands tournants de la saison. Est-ce que tu ne te mets pas en difficulté en récupérant un entraîneur qui va découvrir son groupe ? Mais on a déjà vu des entraîneurs qui arrivent et qui ont de bons résultats tout de suite », a aussi envisagé Eric Di Meco pendant qu’Habib Beye est annoncé favori pour l’après-Roberto De Zerbi.

Ligue 1

01 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Olympique Lyonnais
18
Articles Recommandés
ICONSPORT_282798_0054
TV

TV : La FIFA climatise la LFP

ICONSPORT_309953_0078
Foot Europeen

L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028

ICONSPORT_312883_0338
PSG

PSG : Trois forfaits contre Rennes

ICONSPORT_285460_0038
OM

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Fil Info

12 févr. , 11:30
TV : La FIFA climatise la LFP
12 févr. , 11:25
L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028
12 févr. , 11:18
PSG : Trois forfaits contre Rennes
12 févr. , 11:00
Rennes bloque la signature de Beye à l'OM
12 févr. , 10:40
Nantes : Kantari en danger, Kita doit défier l'OM
12 févr. , 10:20
TV : BeIN Sports met 60 ME, la LFP en larmes
12 févr. , 9:40
Real : Kylian Mbappé est déjà une légende
12 févr. , 9:20
« Je n’aurais pas dû », terrible dérapage à l'ASSE

Derniers commentaires

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Je trouve qu'il ne fait pas preuve de simplicité dans ses explications. Si c'est la même chose dans son rôle d'entraîneur avec les joueurs. Je comprends que les joueurs de Rennes soient paumés. Avec des joueurs il faut des consignes simples et limpides.

TV : La FIFA climatise la LFP

Le Qatar et son pouvoir.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Il y a 30 ans trou du cul

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Le pire choix pour l’OM. Mais bon …

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Et combien de joueurs ? 156 mouvements de joueurs depuis que Longoria est là. Une véritable dinguerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading