OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais

Un des grands tournants de la saison- Eric Di Meco
Je trouve qu'il ne fait pas preuve de simplicité dans ses explications. Si c'est la même chose dans son rôle d'entraîneur avec les joueurs. Je comprends que les joueurs de Rennes soient paumés. Avec des joueurs il faut des consignes simples et limpides.
Le Qatar et son pouvoir.
Il y a 30 ans trou du cul
Le pire choix pour l’OM. Mais bon …
Et combien de joueurs ? 156 mouvements de joueurs depuis que Longoria est là. Une véritable dinguerie.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
📞 Éric sort de sa studieuse convalescnece pour nous donner son avis sur la séparation entre De Zerbi et l'OM : "Pour moi, c'étiat évitable. Tu vas jouer contre Lyon avec entraîneur qui connaît à peine son groupe." #RMCLive