OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais

Sans solution face à l’inconstance de leur équipe, l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont préféré se séparer. Un timing périlleux à l’approche du choc contre le concurrent lyonnais.

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi se sont rendus à l’évidence. Après la correction infligée par le Paris Saint-Germain (5-0) dimanche, les deux parties ont estimé que l’Italien n’était plus en mesure de diriger l’équipe. Une décision étonnante pour Eric Di Meco qui pointe surtout son timing. Désormais quatrième de Ligue 1 avec trois points de retard sur l’Olympique Lyonnais , le club phocéen recevra son concurrent le dimanche 1er mars dans un choc qui inquiète déjà l’ancien Marseillais.

Le départ de De Zerbi était évitable, la preuve c'est que ça a beaucoup gambergé pour prendre cette décision, d'après ce que j'ai compris, a réagi le consultant de RMC. Après les déconvenues en Coupe d'Europe et à Paris, et surtout le discours du coach après le match qui était très inquiétant, et sûrement les discussions qu'ont pu avoir les dirigeants et le coach avec les joueurs, s'ils ont pris cette décision, c'est que ça devait être inéluctable. Mais pour le moment, l'OM est toujours dans les clous : qualifié en quarts de finale de la Coupe de France où tu recevras Toulouse, quatrième de Ligue 1 à trois points de Lyon en les recevant dans trois semaines… » , a réagi le consultant de RMC.

Un des grands tournants de la saison - Eric Di Meco

« Ce n'était pas infaisable. Mais ils se sont peut-être aperçus que De Zerbi avait perdu son vestiaire et qu'il n'avait plus de ressorts. L'avenir nous dira s'ils ont pris la bonne décision mais il y a quand même ce match de Lyon qui arrive d'ici peu et qui va être un des grands tournants de la saison. Est-ce que tu ne te mets pas en difficulté en récupérant un entraîneur qui va découvrir son groupe ? Mais on a déjà vu des entraîneurs qui arrivent et qui ont de bons résultats tout de suite », a aussi envisagé Eric Di Meco pendant qu’Habib Beye est annoncé favori pour l’après-Roberto De Zerbi.