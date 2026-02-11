ICONSPORT_264181_0087
Nicolas de Tavernost - Ligue 1+

Dégoûté par Al-Khelaïfi, De Tavernost quitte Ligue 1+

TV11 févr. , 18:00
parEric Bethsy
0
Après sa défaite dans la course aux droits TV de la Coupe du monde 2026, Nicolas de Tavernost ne s’estime pas suffisamment soutenu par la Ligue de Football Professionnel. Le directeur général de LFP Media a donc décidé de présenter sa démission ce mercredi.
La mission de Nicolas de Tavernost va déjà prendre fin. Directeur général de LFP Media depuis avril dernier, l’ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux a décidé de claquer la porte. En cause, l’épisode des droits TV de la Coupe du monde 2026. Le patron de Ligue 1+ souhaitait diffuser l’intégralité des matchs de la compétition cet été. Mais malgré un accord avec la FIFA, le principal diffuseur du championnat français a été devancé sur fil par beIN Sports et son président Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi vainqueur par KO

Une fois de plus, il semble que le boss du Paris Saint-Germain ait voulu plomber la chaîne de la Ligue de Football Professionnel. De quoi provoquer la colère de son adversaire qui comptait bien contre-attaquer. Ce mercredi, lors du conseil d’administration de la Ligue, Nicolas de Tavernost a proposé l’idée de poursuivre la FIFA en justice. Sauf que le dirigeant français n’a pas obtenu le soutien espéré. Son plan n’a pas fait l’unanimité auprès des décideurs. Résultat, l’ex-patron de M6 ne s’estime plus en mesure de continuer.
Plusieurs sources comme Le Figaro et RMC annoncent que Nicolas de Tavernost a présenté sa démission. Le directeur général veut simplement assurer l’intérim et demande à LFP Media de trouver son successeur. C’est dire la frustration du dirigeant qui avait pourtant connu des débuts prometteurs chez Ligue 1+. La plateforme, sans enregistrer des résultats suffisants pour les pensionnaires de Ligue 1, espérait continuer sur sa bonne lancée en offrant le Mondial à ses abonnés. C’était sans compter sur l’intervention de beIN Sports et de Nasser Al-Khelaïfi, un adversaire (plus qu’un allié) jugé trop hostile.
0
Loading