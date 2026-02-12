ICONSPORT_321862_0292

Real : Kylian Mbappé est déjà une légende

Kylian Mbappé12 févr. , 9:40
parNathan Hanini
0
Lors de la rencontre à Valence dimanche dernier, Kylian Mbappé a inscrit son 38e but de la saison avec le Real Madrid, son sixième consécutif en Liga. Des statistiques qui placent le Français tout en haut des buteurs du club de la capitale espagnole.
L’image des propos envers les arbitres restera dans les mémoires lors de son match à Valence ce dimanche, mais Kylian Mbappé continue d’affoler les statistiques. Une nouvelle fois buteur lors de cette 23e journée de Liga, le Français porte son total à 23 réalisations en 22 rencontres disputées en championnat sur cet exercice 2025/2026. Sur la saison de Liga, l’international français est resté muet à seulement quatre reprises. Le week-end dernier, l’ancien parisien a vécu sa 90e rencontre sous le maillot du club de la capitale espagnole. Et ses statistiques sont une nouvelle fois impressionnantes.

Mbappé sur la trace des records

Le média AS dévoile que Kylian Mbappé est le troisième meilleur buteur du Real Madrid après 90 matchs. Seul Ferenc Puskás (96 buts sur ses 90 premiers matchs) et Cristiano Ronaldo (86 buts en 90 matchs) font mieux. Mbappé en compte 82 après ses 90 premiers caps du côté de Valdebebas. Le natif de Bondy fait donc mieux en termes de chiffres que Di Stéfano, Van Nistelrooy ou encore Hugo Sanchez. Des statistiques qui contrastent avec la saison du Real Madrid.
Les Merengue peuvent encore croire à un titre de champion d’Espagne pour essayer de sauver la saison. La formation d’Álvaro Arbeloa ne compte qu’un seul point de retard sur son rival le FC Barcelone. Le Real Madrid va donc compter sur le buteur français pour tenter de récupérer son trône en Espagne. Kylian Mbappé sera un acteur majeur de cette course au titre. Le Français est cependant encore loin du record absolu du nombre de buts en Liga sur une saison. Un record détenu par Lionel Messi lors de la saison 2011-2012 avec 50 réalisations.

Lire aussi

Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le RealEndrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282798_0054
TV

TV : La FIFA climatise la LFP

ICONSPORT_309953_0078
Foot Europeen

L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028

ICONSPORT_312883_0338
PSG

PSG : Trois forfaits contre Rennes

ICONSPORT_285460_0038
OM

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Fil Info

12 févr. , 11:30
TV : La FIFA climatise la LFP
12 févr. , 11:25
L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028
12 févr. , 11:18
PSG : Trois forfaits contre Rennes
12 févr. , 11:00
Rennes bloque la signature de Beye à l'OM
12 févr. , 10:40
Nantes : Kantari en danger, Kita doit défier l'OM
12 févr. , 10:20
TV : BeIN Sports met 60 ME, la LFP en larmes
12 févr. , 10:00
OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais
12 févr. , 9:20
« Je n’aurais pas dû », terrible dérapage à l'ASSE

Derniers commentaires

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Je trouve qu'il ne fait pas preuve de simplicité dans ses explications. Si c'est la même chose dans son rôle d'entraîneur avec les joueurs. Je comprends que les joueurs de Rennes soient paumés. Avec des joueurs il faut des consignes simples et limpides.

TV : La FIFA climatise la LFP

Le Qatar et son pouvoir.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Il y a 30 ans trou du cul

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Le pire choix pour l’OM. Mais bon …

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Et combien de joueurs ? 156 mouvements de joueurs depuis que Longoria est là. Une véritable dinguerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading