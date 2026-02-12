Real : Kylian Mbappé est déjà une légende

Lors de la rencontre à Valence dimanche dernier, Kylian Mbappé a inscrit son 38e but de la saison avec le Real Madrid, son sixième consécutif en Liga. Des statistiques qui placent le Français tout en haut des buteurs du club de la capitale espagnole.

L’image des propos envers les arbitres restera dans les mémoires lors de son match à Valence ce dimanche, mais Kylian Mbappé continue d’affoler les statistiques. Une nouvelle fois buteur lors de cette 23e journée de Liga, le Français porte son total à 23 réalisations en 22 rencontres disputées en championnat sur cet exercice 2025/2026. Sur la saison de Liga, l’international français est resté muet à seulement quatre reprises. Le week-end dernier, l’ancien parisien a vécu sa 90e rencontre sous le maillot du club de la capitale espagnole. Et ses statistiques sont une nouvelle fois impressionnantes.

Mbappé sur la trace des records

Le média AS dévoile que Kylian Mbappé est le troisième meilleur buteur du Real Madrid après 90 matchs. Seul Ferenc Puskás (96 buts sur ses 90 premiers matchs) et Cristiano Ronaldo (86 buts en 90 matchs) font mieux. Mbappé en compte 82 après ses 90 premiers caps du côté de Valdebebas. Le natif de Bondy fait donc mieux en termes de chiffres que Di Stéfano, Van Nistelrooy ou encore Hugo Sanchez. Des statistiques qui contrastent avec la saison du Real Madrid.

Les Merengue peuvent encore croire à un titre de champion d’Espagne pour essayer de sauver la saison. La formation d’Álvaro Arbeloa ne compte qu’un seul point de retard sur son rival le FC Barcelone. Le Real Madrid va donc compter sur le buteur français pour tenter de récupérer son trône en Espagne. Kylian Mbappé sera un acteur majeur de cette course au titre. Le Français est cependant encore loin du record absolu du nombre de buts en Liga sur une saison. Un record détenu par Lionel Messi lors de la saison 2011-2012 avec 50 réalisations.