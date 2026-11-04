Un roc de Nantes fait rêver l'ASSE au mercato
Un intérêt de l'ASSE pour Tylel Tati
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j'ai jamais dit que lyon etait vendeur a la base moi ... j'ai dit que Fonseca a demandé a pArtir et que Lyon a accepté.... ET que financièrement ca vous arrange....voila quoi...
Et lorsqu'un club vire son coach.....c'est mieux, peut-être ? Là le coach de Lyon a quitté le navire avant de se faire lourder et il a bien fait.....pas de complaisance ou d'affinité....chacun voit son compte en banque....et.....Lyon ne pouvait plus se permettre de le payer......au même tarif, bon choix du coach de quitter illico presto ce club
la saison est longue. la verite de novembre est rarement celle de juin. regarde la saison passée en novembre l'OM était sur d'etre 2nd en mai. puis en janvier c'était monaco qui devait etre top 3. peut etre qu'on sera meilleur avec le nouveau coach, moins inconstant, plus tueur offensivement, peut etre qu'on s'éffondrera comme l'OM et l'ASM la saison dernière
pourquoi tu inventes va ecouter mathieu louis jean!! lyon a accepter parce qu'ils veulent un entraineur 100% concentré sur lyon!! a l'origine lyon n'est pas du tout vendeur
la frite qui invente mdr va faire un tour la bas si j'y suis trouduc tu reponds a qui tu veux trouduc on s'en balek
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
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|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11