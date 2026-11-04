Un roc de Nantes fait rêver l'ASSE au mercato

Révélation du FC Nantes en Ligue 1 la saison dernière, Tylel Tati est davantage à la peine en Ligue 2. Le prometteur défenseur français de 18 ans pourrait se relancer à l’ASSE, qui s’intéresse à son profil.

15e de Ligue 2, le FC Nantes réalise un début de saison très compliqué et va davantage lutter pour son maintien que pour une hypothétique montée en Ligue 1. Dans ce contexte, difficile pour les individualités nantaises de se mettre en évidence. Le prometteur défenseur central français Tylel Tati peut en témoigner. Révélation des Canaris en Ligue 1, le natif de Champigny-sur-Marne est à la peine avec deux matchs seulement au compteur cette saison. Malgré un démarrage difficile en 2026-2027, l’international U19 de l’équipe de France reste apprécié par de nombreux clubs en Europe.

Selon les informations relayées par But, l’AS Saint-Etienne fait partie de ceux-ci. Le club forézien est dans une tout autre dynamique que Nantes avec un statut de leader du championnat en Ligue 2. En position de force pour remonter dans l’élite l’an prochain, l’ASSE souhaite continuer à recruter de jeunes joueurs en post-formation et à développer comme depuis que Kilmer Sport est arrivé à Geoffroy-Guichard. Tylel Tati entre donc parfaitement dans la politique de recrutement des Stéphanois.

Un intérêt de l'ASSE pour Tylel Tati

Reste maintenant à voir si un accord entre les deux géants du football français est possible. Transfermarkt évalue à 15 millions d’euros la valeur marchande du défenseur d’1m92. L’ASSE sera-t-il prête à investir une telle somme sur le marché des transferts pour un joueur peu confirmé qui a encore tout à prouver ? Réponse dès cet hiver puisque les Stéphanois pourraient dégainer pour Tylel Tati dès le mois de janvier afin de s’offrir un renfort défensif désiré par Ian Cathro pour la seconde partie de saison.