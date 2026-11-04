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Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard

Le Havre
parCorentin Facy
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Le Havre est sans entraîneur depuis le renvoi de Didier Digard. Lanterne rouge de Ligue 1, le club normand fait rêver Vikash Dhorasoo.
La crise couve à tous les étages au Havre, actuel 18e de Ligue 1 avec cinq points de retard sur Le Mans. Le président Jean-Michel Roussier a pris la porte tout comme le directeur sportif Demba Ba, pas consulté par sa hiérarchie qui a renvoyé l’entraîneur Didier Digard. Tous les postes sont donc à pouvoir et certains utilisent la presse pour faire acte de candidature. C’est par exemple le cas de Vikash Dhorasoo. Entraîneur adjoint à Paris 13 Atletico pendant un an, l’ancien joueur du Havre rêve de connaître sa première expérience en tant que numéro un au sein du club doyen.
« Je pense que le club a besoin de quelqu’un de la maison. Je suis quelqu’un de la maison. Je suis né au Havre, j’ai joué au Havre pendant 14 ans. J’ai joué le maintien, je sais comment être dans un vestiaire qui va jouer le maintien, qui est capable d’embarquer tout le monde pour être des guerriers. Je sais comment embarquer les dirigeants, le public. Il y a urgence mais ce qui arrive au Havre, c’est normal. Jouer au Havre c’est normal. On va être capable de le faire ensemble mais il faut l’union sacrée » a fait savoir Vikash Dhorasoo sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe.

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La question est maintenant de savoir si la direction havraise, qui doit aussi recruter un président et un directeur sportif, jettera son dévolu sur l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais. Le CV et la lettre de motivation ont en tout cas été envoyés, il ne reste plus qu’à voir si ce profil sera retenu par le club normand.
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Derniers commentaires

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

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Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

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