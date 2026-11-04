Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard

Le Havre est sans entraîneur depuis le renvoi de Didier Digard. Lanterne rouge de Ligue 1, le club normand fait rêver Vikash Dhorasoo.

La crise couve à tous les étages au Havre , actuel 18e de Ligue 1 avec cinq points de retard sur Le Mans. Le président Jean-Michel Roussier a pris la porte tout comme le directeur sportif Demba Ba, pas consulté par sa hiérarchie qui a renvoyé l’entraîneur Didier Digard. Tous les postes sont donc à pouvoir et certains utilisent la presse pour faire acte de candidature. C’est par exemple le cas de Vikash Dhorasoo. Entraîneur adjoint à Paris 13 Atletico pendant un an, l’ancien joueur du Havre rêve de connaître sa première expérience en tant que numéro un au sein du club doyen.

« Je pense que le club a besoin de quelqu’un de la maison. Je suis quelqu’un de la maison. Je suis né au Havre, j’ai joué au Havre pendant 14 ans. J’ai joué le maintien, je sais comment être dans un vestiaire qui va jouer le maintien, qui est capable d’embarquer tout le monde pour être des guerriers. Je sais comment embarquer les dirigeants, le public. Il y a urgence mais ce qui arrive au Havre, c’est normal. Jouer au Havre c’est normal. On va être capable de le faire ensemble mais il faut l’union sacrée » a fait savoir Vikash Dhorasoo sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe.

La question est maintenant de savoir si la direction havraise, qui doit aussi recruter un président et un directeur sportif, jettera son dévolu sur l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais. Le CV et la lettre de motivation ont en tout cas été envoyés, il ne reste plus qu’à voir si ce profil sera retenu par le club normand.