EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte

Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG mardi soir à Villarreal et buteur, Senny Mayulu confirme sa très belle forme. Suffisant pour que certains l’imaginent dans la liste de Zinedine Zidane en équipe de France.

Peu utilisé en début de saison, Senny Mayulu est doucement en train de revenir en forme au Paris Saint-Germain. Buteur contre l’Olympique Lyonnais puis face au Havre, l’international espoirs français a remis ça mardi en Ligue des Champions sur la pelouse de Villarreal. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues cette saison, le polyvalent milieu offensif de 20 ans a marqué des points en Espagne face au Sous-marin jaune. Il a d’ailleurs été crédité d’un excellent 6,5/10 par nos confrères du Parisien.

« Reconduit à la pointe de l’attaque, le Titi a confirmé sa bonne forme en inscrivant le troisième but d’une frappe en demi-volée sous la barre. Très disponible et constamment en mouvement, il a souvent bien combiné avec ses partenaires » félicite le quotidien francilien. La montée en puissance de Senny Mayulu n’échappe à personne au PSG et pourrait ouvrir de nouvelles portes à l’attaquant de 20 ans. Bientôt celles de l’équipe de France ? Rien n’est à exclure puisque Zinedine Zidane a prouvé lors de sa première liste en convoquant Diouf, Da Cunha, Lepaul, Yoro ou encore Jacquet que tous les joueurs en forme auront leur chance, peu importe leur âge et leur expérience internationale.

Mayulu a une vraie carte à jouer

Senny Mayulu pourrait donc être le prochain sur la liste d’autant que Zidane doit composer avec des absences dans le secteur offensif (Dembélé, Lepaul) et au milieu de terrain (Koné). « J’abuse si je dis que Mayulu en équipe de France c’est possible ? Zidane aime bosser avec les jeunes donc Thauvin je pense que ce sera compliqué », « j’espère que Zidane regarde bien Senny Mayulu » ou encore « Ça va me prendre pour un fou mais je vois Mayulu comme le nouveau Diaby et plus tard en équipe de France » peut-on lire sur X, où de nombreux internautes sont favorables à une convocation du Titi parisien chez les Bleus. Réponse dès ce vendredi à 18 heures avec l’annonce de la liste de Zinedine Zidane pour les matchs de Ligue des Nations en Italie et face à la Turquie à Bordeaux.