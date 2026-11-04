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Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

OL
parCorentin Facy
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A travers un communiqué officiel publié ce mercredi, l’OL a confirmé le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal.
C’est désormais officiel : Paulo Fonseca n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officialisé ce mercredi le départ du Portugais en direction du Sporting. Sur son site internet, l’OL regrette néanmoins le timing de ce transfert et exprime ses profonds regrets quant au départ de Paulo Fonseca. « Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison » explique le club lyonnais sur son site internet avant de poursuivre.
« Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet. Dans une période aussi déterminante de la saison, l’Olympique Lyonnais estime que l’ensemble de ses forces doit être entièrement mobilisé et concentré sur les objectifs du club ».
L’Olympique Lyonnais a maintenant une mission périlleuse, celle de trouver en cours de saison la bonne personne pour succéder à l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan : « La direction a donc pris acte de la décision de Paulo Fonseca et s’active dès à présent afin d’identifier son successeur. La recherche s’orientera vers un profil capable de s’inscrire dans la continuité du projet sportif, avec des principes et une exigence correspondant à ceux développés au cours des derniers mois ». Le club rhodanien confirme par ailleurs que le Sporting va payer 5 millions d’euros pour s’offrir Paulo Fonseca et que dans l’attente de la nomination d’un nouveau coach, c’est Jorge Maciel qui va assurer l’intérim contre la Real Sociedad puis face à Brest dimanche en Ligue 1.

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Derniers commentaires

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.

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Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

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Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

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je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

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