Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

A travers un communiqué officiel publié ce mercredi, l’OL a confirmé le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal.

« Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison » explique le club lyonnais sur son site internet avant de poursuivre. C’est désormais officiel : Paulo Fonseca n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais . Le club rhodanien a officialisé ce mercredi le départ du Portugais en direction du Sporting. Sur son site internet, l’OL regrette néanmoins le timing de ce transfert et exprime ses profonds regrets quant au départ de Paulo Fonseca.explique le club lyonnais sur son site internet avant de poursuivre.

« Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet. Dans une période aussi déterminante de la saison, l’Olympique Lyonnais estime que l’ensemble de ses forces doit être entièrement mobilisé et concentré sur les objectifs du club ».