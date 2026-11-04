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L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

OL
parEric Bethsy
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Considéré comme le plus grand espoir de l’académie, le jeune Bojan Zekovic va quitter l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a décidé de se séparer de l’attaquant franco-serbe après plusieurs écarts disciplinaires graves. Une sanction qui pourrait rapidement profiter à l’AS Monaco.
Malgré la victoire rassurante face à Angers (2-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais vit des jours compliqués. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean s’est retrouvé confronté aux envies d’ailleurs de son coach Paulo Fonseca, officiellement transféré au Sporting Portugal ce mercredi. La direction doit maintenant trouver le successeur du Portugais pendant que Jorge Maciel assure l’intérim sur le banc. Compte tenu de ce changement inattendu, le club rhodanien se serait bien passé de l’affaire Bojan Zekovic.

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L’attaquant de 16 ans, considéré comme le plus grand espoir du centre de formation, va brutalement prendre la porte, annonce L’Equipe. Le Franco-Serbe a fait l’objet de plusieurs avertissements à cause de ses écarts de conduite. Une mise à pied lui a même été infligée. Mais ces mesures n’ont pas suffi pour calmer Bojan Zekovic. Coupable de nouveaux incidents graves, l’international U17 français sera licencié. L’Olympique Lyonnais a déjà entamé une procédure pour se séparer de son jeune talent. C’est un coup dur pour le club de Michele Kang qui misait beaucoup sur son avant-centre. D’ailleurs, les Gones ne sont pas les seuls à croire au potentiel de Bojan Zekovic.
Son talent est également reconnu à l’étranger, à tel point que le futur ex-Lyonnais est considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste en Europe. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’un club se tient déjà prêt à l’accueillir. Toujours d’après la même source, l’AS Monaco convoite le jeune buteur depuis plusieurs mois et attend que l’Olympique Lyonnais le libère de son contrat. Son cas suscite néanmoins des doutes au sein du club de la Principauté où l’on s’interroge sur la pertinence de cette opération pour une question d’image.
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Derniers commentaires

L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

Dommage très très bon mais cela vaut il le coup de massacrer une institution ? Monaco a bien raison de réfléchir , il a intérêt à se calmer le gamin s'il veut arriver à quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

User Avatar le-footeux-lucide 04 novembre 2026 à 13:15 + 768 non moi je ne retourne rien du tout... C'est Fonseca qui a demande de partir ET ca vous arrange bien financièrement quoi...et tu verras que le nouvel entraineur touchera moins que Fonseca... CQFD Voila ce que j'ai repondu a sergio sur un autre topic....

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la

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