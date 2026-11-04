L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Dommage très très bon mais cela vaut il le coup de massacrer une institution ? Monaco a bien raison de réfléchir , il a intérêt à se calmer le gamin s'il veut arriver à quelque chose.
User Avatar le-footeux-lucide 04 novembre 2026 à 13:15 + 768 non moi je ne retourne rien du tout... C'est Fonseca qui a demande de partir ET ca vous arrange bien financièrement quoi...et tu verras que le nouvel entraineur touchera moins que Fonseca... CQFD Voila ce que j'ai repondu a sergio sur un autre topic....
Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi
non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la
Dejà Nnadi n'a pas été recruté aux Pays Bas mais en Belgique où il jouait pour l'équipe de Zulte Waregem.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11