L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Sixième de Ligue 1, l’OM vient d’enchaîner quatre victoires de rang en championnat. Le club phocéen doit toutefois gérer un calendrier complexe au vu de son effectif avec l’Europa League à disputer.

En l’espace de quatre mois à la tête de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a déjà vécu des montagnes russes émotionnelles. Une terrible série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues en août et septembre, et maintenant une belle dynamique en Ligue 1 avec quatre victoires de rang. Une équipe-type se dégage, malgré les limites d’un effectif très restreint. L’enchaînement des matchs avec l’Europa League à disputer est en revanche un problème pour l’entraîneur marseillais, bien conscient de ne pas disposer d’un effectif suffisamment armé pour jouer les deux compétitions à fond.

« Ca fait mal à dire parce qu’on a tellement vibré sur ces dernières années… C’est tellement ancré dans l’ADN du club que tu as du mal à te résigner, du mal à te dire que cette année on fait l’impasse. Mais malheureusement, quand tu vois l’effectif de Bruno, il est obligé de jongler avec la coupe d’Europe et je suis sûr que le jour où il ne sera pas obligé de jongler, il sera heureux » estime l’ancien défenseur de l’OM dans La Provence, avant d’ajouter. L’OM ayant zéro point après trois matchs en Europa League , Bruno Genesio doit avoir hâte de se débarrasser de cette compétition selon Eric Di Meco.estime l’ancien défenseur de l’OM dans La Provence, avant d’ajouter.

« Une équipe de l’OM libérée de l’Europe et la libération va vite arriver, avec une ossature de sept ou huit joueurs incontournables et les hommes en forme, voire les petits jeunes qui commencent à monter, je reste persuadé qu’elle peut finir dans les six premiers et ce sera presque inespéré pour nous qui avions fait une croix sur la saison » analyse Eric Di Meco. Pour le consultant, une qualification en coupe d’Europe à l’issue de la saison 2026-2027 est largement envisageable. A condition en revanche d’être rapidement débarrassé d’une C3 qui pompe énormément d’énergie à un effectif qui n’a malheureusement pas les ressources pour jouer sur deux tableaux à la fois.