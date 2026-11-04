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L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

OM
parCorentin Facy
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Sixième de Ligue 1, l’OM vient d’enchaîner quatre victoires de rang en championnat. Le club phocéen doit toutefois gérer un calendrier complexe au vu de son effectif avec l’Europa League à disputer.
En l’espace de quatre mois à la tête de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a déjà vécu des montagnes russes émotionnelles. Une terrible série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues en août et septembre, et maintenant une belle dynamique en Ligue 1 avec quatre victoires de rang. Une équipe-type se dégage, malgré les limites d’un effectif très restreint. L’enchaînement des matchs avec l’Europa League à disputer est en revanche un problème pour l’entraîneur marseillais, bien conscient de ne pas disposer d’un effectif suffisamment armé pour jouer les deux compétitions à fond.
L’OM ayant zéro point après trois matchs en Europa League, Bruno Genesio doit avoir hâte de se débarrasser de cette compétition selon Eric Di Meco. « Ca fait mal à dire parce qu’on a tellement vibré sur ces dernières années… C’est tellement ancré dans l’ADN du club que tu as du mal à te résigner, du mal à te dire que cette année on fait l’impasse. Mais malheureusement, quand tu vois l’effectif de Bruno, il est obligé de jongler avec la coupe d’Europe et je suis sûr que le jour où il ne sera pas obligé de jongler, il sera heureux » estime l’ancien défenseur de l’OM dans La Provence, avant d’ajouter.

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« Une équipe de l’OM libérée de l’Europe et la libération va vite arriver, avec une ossature de sept ou huit joueurs incontournables et les hommes en forme, voire les petits jeunes qui commencent à monter, je reste persuadé qu’elle peut finir dans les six premiers et ce sera presque inespéré pour nous qui avions fait une croix sur la saison » analyse Eric Di Meco. Pour le consultant, une qualification en coupe d’Europe à l’issue de la saison 2026-2027 est largement envisageable. A condition en revanche d’être rapidement débarrassé d’une C3 qui pompe énormément d’énergie à un effectif qui n’a malheureusement pas les ressources pour jouer sur deux tableaux à la fois.
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Derniers commentaires

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

et mec sergio il se fout de votre gueule quand tu auras compris ca!! et j'ai quand meme la liberté de repondre a qui je veut et a ce que je veut non ? ou c'est toi qui doit decidé? en plus tu es en train de dire que tu le connais pas comme quoi toi aussi tu repond a ce que tu veux(surtout quand c'est lyonnais) lol

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