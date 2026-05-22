Nouvel accord, TF1 ressuscite Téléfoot

Alors que TF1 avait annoncé la fin de la diffusion de Téléfoot à partir de la saison prochaine, l’émission dominicale sera finalement conservée. Le célèbre programme va bénéficier d’un nouvel accord entre la chaîne et la Ligue de Football Professionnel sur les images du championnat français.

Excellente nouvelle pour les amoureux de Téléfoot . Deux mois après l’annonce de sa disparition, l’émission de TF1 reprend sa place au programme de la saison prochaine. La Une avait pourtant acté sa décision en mars dernier, lorsque son directeur du service des sports Julien Millereux s’était lui-même chargé d’annoncer la mauvaise nouvelle à la rédaction concernée. TF1 avait profité d’une clause dans son contrat avec la Ligue de Football Professionnel, concernant la diffusion des images de la Ligue 1 , pour mettre un terme à son engagement d’une valeur d’un million d’euros par an.

A ce moment, l’annonce avait déçu du monde mais paraissait compréhensible étant donné que les audiences étaient en nette baisse. Il était donc impossible d’imaginer le revirement de situation révélée par L’Equipe ce vendredi. Alors que TF1 avait déjà prévu de remplacer Téléfoot par une émission multisports présentée par Grégoire Margotton, la chaîne a finalement changé d’avis. Le traditionnel rendez-vous du dimanche à 11h va probablement reprendre ses droits, annoncent nos confrères, qui ajoutent que les deux parties doivent encore régler les derniers détails suite à leur nouvel accord.

La Une et la Ligue de Football Professionnel ont effectivement négocié un nouveau deal avec quelques nouveautés non dévoilées pour le moment. En tout cas, Téléfoot sera bien là à la reprise cet été, et toujours avec des images de la Ligue 1. Une bonne nouvelle pour notre championnat qui garde ainsi l’exposition offerte par TF1. Au passage, ce rebondissement permettra à Téléfoot, créé en 1977, de fêter ses 50 ans l’année prochaine.