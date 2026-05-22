17 ans apres la ligue 1 revient dans telefoot iconsport 165364 0023 380106

Nouvel accord, TF1 ressuscite Téléfoot

TV22 mai , 19:30
parEric Bethsy
0
Alors que TF1 avait annoncé la fin de la diffusion de Téléfoot à partir de la saison prochaine, l’émission dominicale sera finalement conservée. Le célèbre programme va bénéficier d’un nouvel accord entre la chaîne et la Ligue de Football Professionnel sur les images du championnat français.
Excellente nouvelle pour les amoureux de Téléfoot. Deux mois après l’annonce de sa disparition, l’émission de TF1 reprend sa place au programme de la saison prochaine. La Une avait pourtant acté sa décision en mars dernier, lorsque son directeur du service des sports Julien Millereux s’était lui-même chargé d’annoncer la mauvaise nouvelle à la rédaction concernée. TF1 avait profité d’une clause dans son contrat avec la Ligue de Football Professionnel, concernant la diffusion des images de la Ligue 1, pour mettre un terme à son engagement d’une valeur d’un million d’euros par an.

Lire aussi

« Téléfoot va nous manquer » : Emmanuel Macron pleure le choix de TF1« Téléfoot va nous manquer » : Emmanuel Macron pleure le choix de TF1
A ce moment, l’annonce avait déçu du monde mais paraissait compréhensible étant donné que les audiences étaient en nette baisse. Il était donc impossible d’imaginer le revirement de situation révélée par L’Equipe ce vendredi. Alors que TF1 avait déjà prévu de remplacer Téléfoot par une émission multisports présentée par Grégoire Margotton, la chaîne a finalement changé d’avis. Le traditionnel rendez-vous du dimanche à 11h va probablement reprendre ses droits, annoncent nos confrères, qui ajoutent que les deux parties doivent encore régler les derniers détails suite à leur nouvel accord.
La Une et la Ligue de Football Professionnel ont effectivement négocié un nouveau deal avec quelques nouveautés non dévoilées pour le moment. En tout cas, Téléfoot sera bien là à la reprise cet été, et toujours avec des images de la Ligue 1. Une bonne nouvelle pour notre championnat qui garde ainsi l’exposition offerte par TF1. Au passage, ce rebondissement permettra à Téléfoot, créé en 1977, de fêter ses 50 ans l’année prochaine.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366581_0163
Mondial 2026

L'Algérie zappe Ilan Kebbal, il crie à l'injustice

ICONSPORT_366587_0130
Auxerre

Auxerre : Les quatre favoris pour entraîner l'AJA

Ghezzal ICONSPORT_362026_0219
OL

Ghezzal fait ses adieux, l’OL veut le garder

ICONSPORT_260130_0075
OM

Conceiçao à l'OM, l'info qui met le feu

Fil Info

22 mai , 22:30
L'Algérie zappe Ilan Kebbal, il crie à l'injustice
22 mai , 22:00
Auxerre : Les quatre favoris pour entraîner l'AJA
22 mai , 21:30
Ghezzal fait ses adieux, l’OL veut le garder
22 mai , 21:00
Conceiçao à l'OM, l'info qui met le feu
22 mai , 20:30
Coup de balai à l'OM, un nouveau cadre est éjecté
22 mai , 20:08
Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)
22 mai , 20:00
Le PSG veut le meilleur gardien d'Italie, c’est 50 ME
22 mai , 19:26
Le PSG remporte la Coupe Gambardella
22 mai , 19:00
CdF : Rennes, Monaco, OM, ils veulent voir Nice s'écrouler

Derniers commentaires

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

Valdo : Pourquoi un traître ? En 2009, il était en pourparlers pour revenir au PSG, le club n’a pas été convaincu et cela n'a pas abouti. Finalement, il a eu une proposition de l'OM et il a signé. Beaucoup de joueurs ont joué pour les deux clubs, transferts directs ou indirects en étant passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival". Quelque-uns ont fait l'aller-retour. 28 joueurs du PSG vers l'OM, et 23 joueurs de l'OM vers le PSG. Ils sont tous des traîtres ? Je te donne la liste si tu veux.

6 minutes en Ligue 1, l’OL le signe pour 6 ME

qui n'était pas à son poste contre toulouse?!

Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)

Grosse ambiance ! ,👊⚽

Coup de balai à l'OM, un nouveau cadre est éjecté

Thauvin !!!!!! 😄😄😄😄😄marseille 1989....

L’OL est encore en lice pour un dernier trophée

il mériterai ...

CalendrierRésultats

Loading