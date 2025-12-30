S’il n’a pas l’habitude de prendre des gants pour critiquer certains journalistes et consultants, Pierre Ménès est en revanche très élogieux dès lors qu’il s’agit d’évoquer Daniel Riolo, qu’il apprécie grandement.

Ancien sniper du Canal Football Club, Pierre Ménès n’est jamais le dernier lorsqu’il s’agit de critiquer. Le journaliste avait notamment dézingué la couverture éditoriale de la Ligue 1 sur DAZN la saison dernière et n’a jamais caché son désamour pour certains consultants dont Jérôme Rothen par exemple. En revanche, l’ex-journaliste de Canal+ a un tout autre avis sur Daniel Riolo. Invité dans son émission « Face à Pierrot » à s’exprimer sur son confrère de l’After Foot sur RMC, Pierre Ménès a été très élogieux.

Pierre Ménès fan N°1 de Daniel Riolo

« Quand tu fais 8 à 10 heures d’émission par semaine, tu t’exposes à dire de plus en plus de conneries. Il se trouve que j’apprécie plus humainement Riolo que Rothen. Ce que je n’apprécie pas dans l’acharnement de Rothen contre Mbappé, c’est que lorsque Mbappé était au PSG, il cherchait à avoir une interview et il lui faisait des lipettes invraisemblables. Depuis le jour où il est parti au Real, c’est devenu l’homme à abattre » a d’abord lancé Pierre Ménès, invité à comparer Jérôme Rothen et Daniel Riolo, avant de poursuivre en affirmant selon lui que le journaliste de l’After Foot était le meilleur de France dans le domaine du football.

« C’est ce changement-là que je n’aime pas. Il faut reconnaître à Riolo que quand il a une tête de Turc, il ne lâche pas : Verratti, Neymar… Et puis il y a aussi un truc, c’est que Daniel est quelqu’un d’extrêmement compétent en football. C’est pour moi le meilleur journaliste de France en foot et le plus compétent. Après, c’est vrai qu’il est excessif, parfois un peu haineux et il répond de façon un peu verte sur les réseaux. C’est malheureusement un défaut que je partage avec lui. Il faut se mettre à notre place, quand tu passes ton temps à te faire insulter, diffamé voire menacé de mort, de temps en temps tu craques » a analysé l’ancien journaliste de Canal+, souvent en accord avec les positions prises par Daniel Riolo même s’il conçoit que l’éditorialiste de l’After Foot peut parfois être un brin excessif dans certains de ses avis. Ce qui fait aussi de lui l’un des suiveurs du football les plus suivis en France.