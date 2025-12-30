ICONSPORT_117200_0194

« Quand tu te fais insulter, tu craques » : Pierre Ménès défend Daniel Riolo

TV30 déc. , 13:00
parCorentin Facy
2
S’il n’a pas l’habitude de prendre des gants pour critiquer certains journalistes et consultants, Pierre Ménès est en revanche très élogieux dès lors qu’il s’agit d’évoquer Daniel Riolo, qu’il apprécie grandement.
Ancien sniper du Canal Football Club, Pierre Ménès n’est jamais le dernier lorsqu’il s’agit de critiquer. Le journaliste avait notamment dézingué la couverture éditoriale de la Ligue 1 sur DAZN la saison dernière et n’a jamais caché son désamour pour certains consultants dont Jérôme Rothen par exemple. En revanche, l’ex-journaliste de Canal+ a un tout autre avis sur Daniel Riolo. Invité dans son émission « Face à Pierrot » à s’exprimer sur son confrère de l’After Foot sur RMC, Pierre Ménès a été très élogieux.

Pierre Ménès fan N°1 de Daniel Riolo

« Quand tu fais 8 à 10 heures d’émission par semaine, tu t’exposes à dire de plus en plus de conneries. Il se trouve que j’apprécie plus humainement Riolo que Rothen. Ce que je n’apprécie pas dans l’acharnement de Rothen contre Mbappé, c’est que lorsque Mbappé était au PSG, il cherchait à avoir une interview et il lui faisait des lipettes invraisemblables. Depuis le jour où il est parti au Real, c’est devenu l’homme à abattre » a d’abord lancé Pierre Ménès, invité à comparer Jérôme Rothen et Daniel Riolo, avant de poursuivre en affirmant selon lui que le journaliste de l’After Foot était le meilleur de France dans le domaine du football.

Lire aussi

OL : Pierre Ménès détruit EndrickOL : Pierre Ménès détruit Endrick
OM : Mason Greenwood fait craquer Pierre MénèsOM : Mason Greenwood fait craquer Pierre Ménès
« C’est ce changement-là que je n’aime pas. Il faut reconnaître à Riolo que quand il a une tête de Turc, il ne lâche pas : Verratti, Neymar… Et puis il y a aussi un truc, c’est que Daniel est quelqu’un d’extrêmement compétent en football. C’est pour moi le meilleur journaliste de France en foot et le plus compétent. Après, c’est vrai qu’il est excessif, parfois un peu haineux et il répond de façon un peu verte sur les réseaux. C’est malheureusement un défaut que je partage avec lui. Il faut se mettre à notre place, quand tu passes ton temps à te faire insulter, diffamé voire menacé de mort, de temps en temps tu craques » a analysé l’ancien journaliste de Canal+, souvent en accord avec les positions prises par Daniel Riolo même s’il conçoit que l’éditorialiste de l’After Foot peut parfois être un brin excessif dans certains de ses avis. Ce qui fait aussi de lui l’un des suiveurs du football les plus suivis en France.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_142679_0054
Foot Europeen

Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière

ICONSPORT_280563_0059
FC Nantes

Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts

ICONSPORT_279597_0179
PSG

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

Fil Info

30 déc. , 17:43
Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière
30 déc. , 17:30
Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025
30 déc. , 17:00
ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts
30 déc. , 16:30
Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG
30 déc. , 16:09
Elye Wahi rejoint Nice, accord total
30 déc. , 15:30
Kylian Mbappé prépare un mercato de fou à Caen
30 déc. , 15:00
OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison
30 déc. , 14:40
Nice : Puel valide l'arrivée d'une star galloise
30 déc. , 14:20
L'ASSE ose défier Milan pour l'après-Stassin

Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading