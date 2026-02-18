Indice UEFA : Le PSG remet les choses au clair

Le PSG a fait un grand pas vers la qualification en s'imposant à Monaco (3-2) ce mardi soir. Il a aussi marqué des gros points pour la France, et pour lui à l'indice UEFA.

Dos au mur ce mardi soir à Monaco tant il n’était pas attendu pour disputer les barrages de la Ligue des Champions, le PSG a bien cru qu’il allait passer une soirée cauchemar sur le Rocher. Très rapidement, les hommes de Luis Enrique se sont retrouvés menés 2-0, avant de réussir à inverser la tendance pour s’imposer 3-2. Un choc franco-français qui rappelle celui face à Brest, tant Paris semble tout de même bien au-dessus de son rival.

Le PSG repasse devant l'OL

Cette rencontre empêche en tout cas la France de faire forcément un éventuel carton plein à l’indice UEFA. Avec le succès du PSG, la France conforte néanmoins sa 6e place sur la saison en cours, et revient même légèrement sur l’Italie, dont le représentant, la Juventus, s’est incliné à Galatasaray.

Mais c’est justement dans le classement de la saison des clubs français que la plus grosse opération a eu lieu. En effet, en réponse à la première place de l’OL en Europa League, qui lui avait rapporté gros notamment en terme de bonus, grâce à cette victoire, le PSG redevient pour le moment le club français qui a rapporté le plus de points à l’indice UEFA. Le PSG atteint les 21,5 points, contre 21 à l’OL. Bien évidemment, les points en Ligue des Champions valent plus chers, et Paris peut encore s’envoler en cas de victoire et de qualification au retour.

Espérons pour l’indice UEFA français que les deux clubs vont continuer à se tirer la bourre pendant le plus longtemps possible, car les clubs tricolores ont déjà perdu Nice et l’OM avant même le début de ces barrages.