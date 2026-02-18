ICONSPORT_350113_0156

Mbappé interdit à Prestianni de jouer la Ligue des Champions

Ligue des Champions18 févr. , 7:20
parGuillaume Conte
Le match entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid n'a pas fini de faire parler. Vinicius accuse un joueur argentin d'avoir proféré des insultes racistes, et Mbappé fait plus que confirmer.
Enorme polémique en vue autour du match entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid. Les deux clubs s’étaient déjà rencontrés en janvier avec une victoire du club portugais à la dernière seconde, pour qualifier les Aigles mais aussi éliminer l’OM au passage. Le souvenir était donc toujours frais dans l’esprit des joueurs, et cela s’est très rapidement tendu sur la pelouse.
ICONSPORT_350113_0149
Dans une scène qui va faire beaucoup parler, Gianluca Prestianni s’est caché la bouche dans son maillot et aurait insulté à cinq reprises Vinicius Junior de « singe ». C’est ce qu’a affirmé le joueur brésilien à François Letexier, l’arbitre de la rencontre, et ce qu’a confirmé Kylian Mbappé pendant le match, auprès de l’officiel, mais aussi directement auprès du joueur argentin des Aigles qu’il a traité de « raciste de m… ».

Mbappé prend la parole et accuse

En conférence de presse, l’attaquant de l’équipe de France a tenu le même discours, très vindicatif à l’encontre de l’Argentin qu’il ne veut plus voir sur une pelouse en Europe. « Le joueur numéro 25 a dit 5 fois à Vini ‘tu es un singe’. On doit donner l’exemple à tous les gamins qui nous admirent. Nous ne pouvons pas accepter qu’un joueur évoluant dans la plus prestigieuse compétition européenne se comporte de la sorte. Ce gamin ne mérite plus de jouer en Ligue des Champions, mais on verra bien. Laissons faire l’UEFA, qui essaye toujours de réagir. Ils ont là un dossier sérieux, et j’espère qu’ils prendront des mesures », a lancé Kylian Mbappé, avant d’expliquer sa solidarité totale avec Vinicius, souvent insulté en Espagne, et désormais sur les terrains par ses adversaires.
« J’ai demandé à Vini ce qu’il voulait faire. Quoi qu’il veuille faire, nous le ferons en équipe. Nous n'abandonnerons jamais Vini. Nous avons soutenu notre joueur. Si une telle chose vous arrivait, comment vous sentiriez-vous ? », a livré le buteur du Real Madrid, qui a renouvelé son soutien sur les réseaux sociaux avec un message lu plus d’un millions de fois.
