L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Il y avait de la colère dans le camp lyonnais dimanche soir après la défaite (2-3) face au PSG. Car beaucoup estiment que l'arbitre du match, Benoit Bastien, a pris des décisions trop favorables pour les champions d'Europe. Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais était furieux.
Le choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain a tenu toutes ses promesses, et pour les observateurs neutres, cela a été une excellente publicité pour le championnat de France de Ligue 1. Mais du côté de Lyon, outre le but final de Joan Neves, qui a mis un coup de massue sur les têtes, c'est surtout l'arbitrage de Benoit Bastien qui a suscité la polémique. Estimant avoir été privé d'un penalty, et d'avoir encaissé un but qui n'aurait pas dû être validé suite à une faute préalable, le camp rhodanien était très remonté. A l'image de Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais qui a chargé l'arbitre de ce OL-PSG, mais pas que lui.
L'OL n'en peut plus des arbitres
« Il y a eu des fautes d’arbitrage importantes. En première mi-temps, un penalty pour une main évidente, puis une faute sur Tanner : il touche clairement le genou, on peut en discuter, mais c’est flagrant. On a tout essayé, on a parlé, échangé… mais ça continue. On ne comprend plus. Le vrai problème, c’est la cohérence dans l’arbitrage (...) À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, se mettre autour d’une table et en discuter sérieusement. Toutes les équipes de Ligue 1 se posent les mêmes questions : que faut-il faire ? Les faits de jeu, on les connaît, on en a déjà subi par le passé, je pense notamment au match contre Rennes, mais ce soir encore, l’arbitrage de Monsieur Bastien a été catastrophique. Je ne l’ai pas vu après le match, mais de toute façon, il ne dira rien. Il ne dit jamais rien. Ça commence à faire beaucoup. On a tout essayé, on continue à se battre avec nos moyens. Quand je vois, par exemple, le dernier match à Strasbourg : il a fallu cinq minutes pour expulser un joueur sur un attentat contre Malick Fofana
», fulminait le dirigeant lyonnais, faisant référence à la très longue décision prise par l'arbitre du récent match entre l'OL et Strasbourg.
Lyon veut des décisions rapides pour arrêter les erreurs des arbitres
De son côté, Jorge Maciel, l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais, était, lui aussi, au taquet. « Pour la prochaine trêve, j'envoie un challenge à tout le monde, que l'on mène une vraie réflexion sur l'arbitrage. On ne peut pas tout le temps parler des mêmes erreurs, des mêmes tendances, des mêmes choses (....) Il faut qu'on sache avec quelles règles on peut jouer. Et qu'au début d'un match, elles soient claires et appliquées pour les autres équipes. On doit parler de l'arbitrage vidéo. Le foot français a un Championnat incroyable, mais pour avoir un vrai produit, il faut trois équipes sur le terrain, qui fassent leur travail. Il n'y a pas d'exigence envers les arbitres. Les erreurs n'ont pas de conséquence pour eux. Là, on était onze contre seize
», fulminait l'adjoint de Paulo Fonseca. A noter qu'au coup de sifflet final, Alexandre Lacazette avait lui parlé d'un PSG à 12
qui avait battu l'OL, faisant évidemment référence à l'arbitre.