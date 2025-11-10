L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Il y avait de la colère dans le camp lyonnais dimanche soir après la défaite (2-3) face au PSG. Car beaucoup estiment que l'arbitre du match, Benoit Bastien, a pris des décisions trop favorables pour les champions d'Europe. Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais était furieux.

Le choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain a tenu toutes ses promesses, et pour les observateurs neutres, cela a été une excellente publicité pour le championnat de France de Ligue 1. Mais du côté de Lyon, outre le but final de Joan Neves, qui a mis un coup de massue sur les têtes, c'est surtout l'arbitrage de Benoit Bastien qui a suscité la polémique. Estimant avoir été privé d'un penalty, et d'avoir encaissé un but qui n'aurait pas dû être validé suite à une faute préalable, le camp rhodanien était très remonté. A l'image de Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais qui a chargé l'arbitre de ce OL-PSG, mais pas que lui.

L'OL n'en peut plus des arbitres

Il y a eu des fautes d’arbitrage importantes. En première mi-temps, un penalty pour une main évidente, puis une faute sur Tanner : il touche clairement le genou, on peut en discuter, mais c’est flagrant. On a tout essayé, on a parlé, échangé… mais ça continue. On ne comprend plus. Le vrai problème, c’est la cohérence dans l’arbitrage (...) À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, se mettre autour d’une table et en discuter sérieusement. Toutes les équipes de Ligue 1 se posent les mêmes questions : que faut-il faire ? Les faits de jeu, on les connaît, on en a déjà subi par le passé, je pense notamment au match contre Rennes, mais ce soir encore, l’arbitrage de Monsieur Bastien a été catastrophique. Je ne l’ai pas vu après le match, mais de toute façon, il ne dira rien. Il ne dit jamais rien. Ça commence à faire beaucoup. On a tout essayé, on continue à se battre avec nos moyens. Quand je vois, par exemple, le dernier match à Strasbourg : il a fallu cinq minutes pour expulser un joueur sur », fulminait le dirigeant lyonnais, faisant référence à la très longue décision prise par l'arbitre du récent match entre l'OL et Strasbourg. un attentat contre Malick Fofana », fulminait le dirigeant lyonnais, faisant référence à la très longue décision prise par l'arbitre du récent match entre l'OL et Strasbourg.

Lyon veut des décisions rapides pour arrêter les erreurs des arbitres