ICONSPORT_273532_0058

Mondial 2026, BeIN Sports négocie avec M6

TV03 déc. , 9:20
parMehdi Lunay
1
BeIN Sports avance dans le flou concernant ses principaux droits foot. La chaine franco-qatarienne ne sait pas si elle diffusera la Coupe du monde 2026 l'été prochain. Elle pourrait racheter une partie des matchs de M6...au dernier moment.
Les passionnés de football abonnés à BeIN Sports se demandent bien quels matchs ils pourront regarder dans les prochains mois. La chaine franco-qatarienne n'a pas encore renouvelé les droits de la Liga en Espagne et c'est encore plus compliqué en France. Elle risque de se séparer de son affiche de Ligue 1 dans quelques mois et pas sûr qu'elle conserve non plus la coupe de France. L'avenir est aussi incertain concernant la Coupe du monde, compétition que BeIN Sports diffuse en intégralité depuis 2014.

Le Mondial 2026 in extremis sur beIN ?

Pour le moment, M6 est l'unique diffuseur du Mondial organisé en Amérique du Nord l'été prochain. La sixième chaîne française a payé autour de 120 millions d'euros pour avoir tous les matchs. Néanmoins, elle aimerait diminuer cette facture XXL en sous-licenciant des rencontres. Certains matchs pourraient donc atterrir sur TF1 ou sur BeIN Sports. Le groupe franco-qatarien est bel et bien candidat pour accueillir la Coupe du monde 2026 sur son antenne. Toutefois, selon les informations de RMC Sport, BeIN ne fera aucun cadeau à M6. 
Dans les bureaux de la direction, la stratégie est claire : attendre le plus longtemps possible avant de faire une offre à destination de M6. Cela a pour but de réduire au maximum la note finale, mais aussi de connaître le calendrier exact des matchs, lequel sera officialisé samedi après le tirage au sort. La chaine arrivée en France en 2012 avait procédé de la même manière pour les droits de l'Euro 2024. Elle avait finalement récupéré l'intégralité du championnat d'Europe à prix réduit.

Lire aussi

M6 va revendre des matchs du Mondial 2026M6 va revendre des matchs du Mondial 2026
Cette tactique reste quand même risquée pour beIN. Il ne faudra pas qu'un autre acteur se manifeste avant et ne rafle les rencontres comme DAZN, diffuseur exclusif du Mondial des clubs en 2025. Un tel scénario provoquerait un exode massif d'abonnés chez beIN Sports l'été prochain.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277701_0008
OM

Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ

kylian-mbappe-mit-seinem-bmw-i7
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé : Sa voiture à 190.000 euros mise en vente

ICONSPORT_277281_0036
Equipe de France

Zinedine Zidane, un CDD six mois à Madrid ?

nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
OGC Nice

Nice : Franck Haise change d'avis et veut rester

Fil Info

11:30
Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ
11:00
Kylian Mbappé : Sa voiture à 190.000 euros mise en vente
10:30
Zinedine Zidane, un CDD six mois à Madrid ?
10:00
Nice : Franck Haise change d'avis et veut rester
9:40
OM : Rabiot viré, Benatia fait des révélations
9:00
L'ASSE a dit non au PSG pour éviter une grosse erreur
8:40
PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre
8:20
L'OM prépare un énorme coup avec cette star marocaine

Derniers commentaires

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ton seul argument quand on te met sous terre ! Et maintenant tu parles des points que les autres ont pris contre l'OL avec Almeida, est ce dire qu'il faut les enlever et les rajouter a l'OL, t'es dune stupidité ! as tu vu le nombre de post que tu fais ? 10

PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre

Qu'il ne revienne pas trop tôt.il ne doit pas hypothequer son avenir

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

C'est la meilleure celle là... Le mec passe sa vie ici à cracher gratuitement sur l'OL (alors qu'il supporte une autre équipe), si bien que d'après les stats Disqus, c'est le meilleur contributeur du site sur la partie OL (on parle quantité, pas qualité hein). Mais il se permet de dire aux autres qu'ils n'ont pas grand chose à faire dans leur vie. PTDR. C'est la meilleure celle là

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

Ferme ta gueule sa n'a rien n'avoir le foot ! Votre mots facho vous nous cassez les couille des qu'on n'est pas d'accord avec vous on vote pas la gauchiasse on n'est des facho mais tu est dans quel pays ici ?! SI tu est pas content rentre chez toi parce quand tu voit que dans les prison C'est 83% des MAGREBIN les délinquants il sont chez vous pas chez nous trou de ball VA ! Tkt pas les français vont bien voter pour faire fermé votre gueule d'animaux !

PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre

À voir dans quel état il va revenir … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading