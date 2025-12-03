Mondial 2026, BeIN Sports négocie avec M6

BeIN Sports avance dans le flou concernant ses principaux droits foot. La chaine franco-qatarienne ne sait pas si elle diffusera la Coupe du monde 2026 l'été prochain. Elle pourrait racheter une partie des matchs de M6...au dernier moment.

Les passionnés de football abonnés à BeIN Sports se demandent bien quels matchs ils pourront regarder dans les prochains mois. La chaine franco-qatarienne n'a pas encore renouvelé les droits de la Liga en Espagne et c'est encore plus compliqué en France. Elle risque de se séparer de son affiche de Ligue 1 dans quelques mois et pas sûr qu'elle conserve non plus la coupe de France. L'avenir est aussi incertain concernant la Coupe du monde, compétition que BeIN Sports diffuse en intégralité depuis 2014.

Le Mondial 2026 in extremis sur beIN ?

RMC Sport, BeIN ne fera aucun cadeau à M6. Pour le moment, M6 est l'unique diffuseur du Mondial organisé en Amérique du Nord l'été prochain. La sixième chaîne française a payé autour de 120 millions d'euros pour avoir tous les matchs. Néanmoins, elle aimerait diminuer cette facture XXL en sous-licenciant des rencontres . Certains matchs pourraient donc atterrir sur TF1 ou sur BeIN Sports. Le groupe franco-qatarien est bel et bien candidat pour accueillir la Coupe du monde 2026 sur son antenne. Toutefois, selon les informations de, BeIN ne fera aucun cadeau à M6.

Dans les bureaux de la direction, la stratégie est claire : attendre le plus longtemps possible avant de faire une offre à destination de M6. Cela a pour but de réduire au maximum la note finale, mais aussi de connaître le calendrier exact des matchs, lequel sera officialisé samedi après le tirage au sort. La chaine arrivée en France en 2012 avait procédé de la même manière pour les droits de l'Euro 2024. Elle avait finalement récupéré l'intégralité du championnat d'Europe à prix réduit.

Lire aussi M6 va revendre des matchs du Mondial 2026

Cette tactique reste quand même risquée pour beIN. Il ne faudra pas qu'un autre acteur se manifeste avant et ne rafle les rencontres comme DAZN, diffuseur exclusif du Mondial des clubs en 2025. Un tel scénario provoquerait un exode massif d'abonnés chez beIN Sports l'été prochain.