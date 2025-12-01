M6 va revendre des matchs du Mondial 2026

Dans l'obligation de faire des économies, les chaînes de télévision françaises multiplient les initiatives. Et Le Parisien affirme que M6 veut revendre des matchs du Mondial 2026 dont elle a acheté les droits.

En mars dernier, on apprenait que c'est l'offre de M6, financièrement supérieure à celle de TF1, qui avait été retenue pour diffuser en clair les matchs du prochain Mondial 2026, lequel aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La Une ayant refusé de surenchérir sur la proposition de son concurrent, M6 a donc raflé la mise pour un montant tournant autour de 120 millions d'euros, soit autant que ce que TF1 a payé en 2022. Mais à des horaires plus compatibles avec l'Europe. Pour M6, c'est évidemment une grosse satisfaction, d'autant que la chaîne a également acquis les droits du Mondial 2030. Sauf que financièrement, l'ardoise fait mal au moment où la télévision est impactée par la crise, et il se pourrait que certains des matchs de la prochaine Coupe du monde passent de M6 à une autre chaîne.

M6 veut soulager l'addition du Mondial 2026

Dans Le Parisien, Benjamin Meffre, journaliste spécialisé dans les médias, révèle que M6 tente de trouver des clients pour certaines de ses affiches du Mondial 2026. « Ils font le tour des chaînes mais vu la conjoncture actuelle ça ne va pas être simple. Attention pour eux à ne pas y laisser leur chemise », indique une source dans le quotidien francilien.

Interrogé par nos confrères sur son souhait de céder une partie de ses droits sur la prochaine Coupe du monde de football, M6 s'est défendu de vouloir le faire. Et cela alors que vendredi, la chaîne diffusera le tirage au sort du Mondial 2026 en direct des Etats-Unis. Mais Le Parisien maintient son information, ajoutant même que France Télévisions, qui a une partie des droits de la Coupe de France, pourrait également s'en séparer afin de faire également des économies.