Ligue 1+

Ligue 1+ a une mauvaise nouvelle au programme

TV09 sept. , 8:40
parClaude Dautel
Le lancement de Ligue 1+ a été une vraie réussite. Et si l'on ne sait pas si la chaîne de la L1 s'est rapprochée du million d'abonnés, il ne fait aucun doute que c'est grâce à un prix très concurrentiel. Mais cela ne va pas durer.
Après seulement une seulement d'existence, Nicolas De Tavernost avait révélé avec un vrai plaisir que la chaîne Ligue 1+ était déjà suivie par 600.000 abonnés. Il est vrai que ce lancement avait été boosté par des offres tarifaires qui ont convaincu tout le monde, et notamment ceux qui la saison passée avaient opté pour l'IPTV afin de se passer de l'abonnement très onéreux proposé alors par DAZN. Mais, en fixant ce prix à 14,99 par mois, les dirigeants de le LFP ont fait mouche. Mais cela risque, hélas, de ne pas durer. Car même si Ligue 1+ est un succès, les clubs de Ligue 1 ne vont pas réellement pouvoir tirer suffisament d'argent, et du côté des dirigeants, on a déjà prévu d'augmenter de manière assez conséquente. Le président du club de Lens pense que malgré cette hausse tarifaire, les abonnés vont suivre le mouvement et que cela va aider réellement les clubs de Ligue 1 à se sortir de la crise financière actuelle.

4 euros d'augmentation pour les abonnements à Ligue 1+

Invité de RMC, Joseph Oughourlian, le patron des Sang et Or, a dévoilé les contours de ce que qui attend les abonnés de Ligue 1+. « Il y a un plan économique qui espère qu’on arrive à 2 ou 2,5 millions d’abonnés et que le prix remonte petit à petit vers 19 euros. Avec ça, on va toucher des niveaux de revenus pour les clubs autour de 300-350 millions d’euros, ça devient assez conséquent. A quelle échéance? Saison 3. Mais bien malin celui qui sait où on peut aller », a confié celui qui ne cache pas qu'il veut rapidement faire partir Vincent Labrune de son poste de président de la Ligue de Football Professionnel.
Car même si Ligue 1+ est une réussite, le rêve même pas secret des dirigeants des clubs de Ligue 1 est toujours de trouver un accord avec Canal+, quand bien même la chaîne cryptée a été sans pitié avec le Championnat de France. « Il faudra retourner voir Canal une fois que l'on aura démontré que l'on a un produit. Depuis quelques années, on a fait la totale de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Là, on a l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant », a confié Joseph Oughourlian. 
En attendant, ce sont donc les abonnés qui risquent de voir leur facture gonfler. Non pas cette saison, puisque une immense majorité des 600.000 abonnés ont pris un engagement d'un an. Mais il se pourrait bien qu'en 2026-2027, le prix enfle, d'autan que cette fois Ligue 1+ diffusera la totalité des neuf rencontres en direct. Un vrai bonus car pour l'instant, l'abonnement à Beinsports est obligatoire pour avoir l'intégralité de la Ligue 1 en direct.
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

