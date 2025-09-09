Ligue 1+ a une mauvaise nouvelle au programme

Le lancement de Ligue 1+ a été une vraie réussite. Et si l'on ne sait pas si la chaîne de la L1 s'est rapprochée du million d'abonnés, il ne fait aucun doute que c'est grâce à un prix très concurrentiel. Mais cela ne va pas durer.

Après seulement une seulement d'existence, Nicolas De Tavernost avait révélé avec un vrai plaisir que la chaîne Ligue 1+ était déjà suivie par 600.000 abonnés . Il est vrai que ce lancement avait été boosté par des offres tarifaires qui ont convaincu tout le monde, et notamment ceux qui la saison passée avaient opté pour l'IPTV afin de se passer de l'abonnement très onéreux proposé alors par DAZN. Mais, en fixant ce prix à 14,99 par mois, les dirigeants de le LFP ont fait mouche. Mais cela risque, hélas, de ne pas durer. Car même si Ligue 1+ est un succès, les clubs de Ligue 1 ne vont pas réellement pouvoir tirer suffisament d'argent, et du côté des dirigeants, on a déjà prévu d'augmenter de manière assez conséquente. Le président du club de Lens pense que malgré cette hausse tarifaire, les abonnés vont suivre le mouvement et que cela va aider réellement les clubs de Ligue 1 à se sortir de la crise financière actuelle.

4 euros d'augmentation pour les abonnements à Ligue 1+

Il y a un plan économique qui espère qu’on arrive à 2 ou 2,5 millions d’abonnés et que le prix remonte petit à petit vers 19 euros. Avec ça, on va toucher des niveaux de revenus pour les clubs autour de 300-350 millions d’euros, ça devient assez conséquent. A quelle échéance? Saison 3. Mais bien malin celui qui sait où on peut aller », a confié celui qui ne cache pas qu'il veut rapidement Invité de RMC, Joseph Oughourlian, le patron des Sang et Or, a dévoilé les contours de ce que qui attend les abonnés de Ligue 1+. «», a confié celui qui ne cache pas qu'il veut rapidement faire partir Vincent Labrune de son poste de président de la Ligue de Football Professionnel

Car même si Ligue 1+ est une réussite, le rêve même pas secret des dirigeants des clubs de Ligue 1 est toujours de trouver un accord avec Canal+, quand bien même la chaîne cryptée a été sans pitié avec le Championnat de France. « Il faudra retourner voir Canal une fois que l'on aura démontré que l'on a un produit. Depuis quelques années, on a fait la totale de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Là, on a l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant », a confié Joseph Oughourlian.

En attendant, ce sont donc les abonnés qui risquent de voir leur facture gonfler. Non pas cette saison, puisque une immense majorité des 600.000 abonnés ont pris un engagement d'un an. Mais il se pourrait bien qu'en 2026-2027, le prix enfle, d'autan que cette fois Ligue 1+ diffusera la totalité des neuf rencontres en direct. Un vrai bonus car pour l'instant, l'abonnement à Beinsports est obligatoire pour avoir l'intégralité de la Ligue 1 en direct.