ICONSPORT_286572_0105
Philippe Diallo

TV : La chaîne Ligue 1+ sauve sa peau

TV18 févr. , 9:20
parMehdi Lunay
0
Après le départ de Nicolas de Tavernost, l'avenir de Ligue1+ est plus que jamais menacé. Le président de la LFP Vincent Labrune a reconnu que la chaîne pouvait disparaître à court terme. Un scénario inenvisageable pour la FFF.
Malgré des débuts encourageants avec un million d'abonnés dès septembre, Ligue1+ peut disparaître dè fin de sa première année d'existence. Son développement n'est pas suffisamment important pour générer des droits TV solides pour les clubs français. Pour ne rien arranger, son président Nicolas de Tavernost vient de jeter l'éponge après avoir échoué à acquérir le Mondial 2026. La perte de cette figure d'expérience fait mal et Vincent Labrune n'a pas caché son inquiétude concernant l'avenir de Ligue1+.

La FFF tient à Ligue1+

Au pessimisme du président de la LFP s'oppose l'optimisme du président de la FFF. Interrogé par RMC Sport, Philippe Diallo a tenu à soutenir Ligue1+. Il croît au succès de la jeune chaîne et à son apport financier pour les formations de l'élite. « Ligue 1+ va continuer son existence parce qu'elle a déjà séduit plus d'un million d'abonnés et elle est une source de revenu pour nos clubs qui en ont bien besoin », a lâché le boss du football français. Même s'il regrette le départ de Nicolas de Tavernost, il estime que le diffuseur du championnat de France peut rebondir avec un nouveau chef à sa tête.
La désignation du nouveau patron de LFP Media sera suivie attentivement par la FFF, laquelle n'aura pas son mot à dire toutefois. Ce recrutement est de la responsabilité de la LFP avec le soutien du fonds d'investissement CVC. Le profil du prochain dirigeant de Ligue1+ sera soit un expert de l'audiovisuel, soit une personnalité issue du milieu du marketing. Ce choix est crucial pour poursuivre au mieux l'aventure de la chaîne créée pendant l'été 2025.

Lire aussi

TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?
Un premier nom sort pour le futur patron de Ligue 1+Un premier nom sort pour le futur patron de Ligue 1+
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_350201_0546
PSG

100 ME pour le sauveur du PSG, le Real dit oui

ICONSPORT_339132_0239
LOSC

LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

ICONSPORT_350201_0203
Liga

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

ICONSPORT_249606_0005
OL

OL : 5 ME dans la poche, l'inspiration géniale au mercato

Fil Info

18 févr. , 12:00
100 ME pour le sauveur du PSG, le Real dit oui
18 févr. , 11:40
LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
18 févr. , 11:20
Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica
18 févr. , 11:00
OL : 5 ME dans la poche, l'inspiration géniale au mercato
18 févr. , 10:40
Monaco : Cette recrue niveau L2 flingue l'ASM
18 févr. , 10:20
6 matchs en Ligue 2, l’ASSE est fière de son coup
18 févr. , 10:00
OM : Rothen détruit Habib Beye le pistonné
18 févr. , 9:40
« Je n’ai jamais vu ça », Luis Enrique est scotché

Derniers commentaires

OM : Rothen détruit Habib Beye le pistonné

qui s'en bats les c.... lève la main

OM : McCourt rappelle Benatia, la vraie raison dévoilée

Je rectifié populaire pour son stade et ses supporters pas d'égal en France

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

Ça y est? Tu es soulagé?

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

C'est bien, tu fais des efforts AP. Mais peut-être un peu moins appuyée la caresse, ça sera plus crédible. Et puis, sans transition, là, j'arrive pas à suivre ^^ Allez, je te mets un like d'encouragement.

OM : Rothen détruit Habib Beye le pistonné

Oui j'ai toujours détesté que les morveux dans ton genre soit dans mes pattes, du coup j'ai changé de boulot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading