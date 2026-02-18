TV : La chaîne Ligue 1+ sauve sa peau

Après le départ de Nicolas de Tavernost, l'avenir de Ligue1+ est plus que jamais menacé. Le président de la LFP Vincent Labrune a reconnu que la chaîne pouvait disparaître à court terme. Un scénario inenvisageable pour la FFF.

Malgré des débuts encourageants avec un million d'abonnés dès septembre, Ligue1 + peut disparaître dè fin de sa première année d'existence. Son développement n'est pas suffisamment important pour générer des droits TV solides pour les clubs français. Pour ne rien arranger, son président Nicolas de Tavernost vient de jeter l'éponge après avoir échoué à acquérir le Mondial 2026. La perte de cette figure d'expérience fait mal et Vincent Labrune n'a pas caché son inquiétude concernant l'avenir de Ligue1+.

La FFF tient à Ligue1+

RMC Sport, Philippe Diallo a tenu à soutenir Ligue1+. Il croît au succès de la jeune chaîne et à son apport financier pour les formations de l'élite. « Ligue 1+ va continuer son existence parce qu'elle a déjà séduit plus d'un million d'abonnés et elle est une source de revenu pour nos clubs qui en ont bien besoin », a lâché le boss du football français. Même s'il regrette le départ de Nicolas de Tavernost, il estime que le diffuseur du championnat de France peut rebondir avec un nouveau chef à sa tête. Au pessimisme du président de la LFP s'oppose l'optimisme du président de la FFF. Interrogé par, Philippe Diallo a tenu à soutenir Ligue1+. Il croît au succès de la jeune chaîne et à son apport financier pour les formations de l'élite. «», a lâché le boss du football français. Même s'il regrette le départ de Nicolas de Tavernost, il estime que le diffuseur du championnat de France peut rebondir avec un nouveau chef à sa tête.

La désignation du nouveau patron de LFP Media sera suivie attentivement par la FFF, laquelle n'aura pas son mot à dire toutefois. Ce recrutement est de la responsabilité de la LFP avec le soutien du fonds d'investissement CVC. Le profil du prochain dirigeant de Ligue1+ sera soit un expert de l'audiovisuel, soit une personnalité issue du milieu du marketing. Ce choix est crucial pour poursuivre au mieux l'aventure de la chaîne créée pendant l'été 2025.