Le piratage tue la Ligue 1, l’Espagne se moque

En pleine crise des droits TV, la Ligue de Football Professionnel a clairement identifié le problème. L’instance pointe encore et toujours le piratage dont l’utilisation atteint des chiffres inquiétants en France. Rien d’étonnant vu d’Espagne où Javier Tebas mène un combat beaucoup plus acharné.

Ligue 1+ a beau se réjouir des chiffres annoncés pour sa première saison, le projet ne fait pas l’unanimité chez les présidents de clubs. Certains estiment que la chaîne de la Ligue de Football Professionnel ne dégagera pas suffisamment de recettes pour faire vivre ses pensionnaires sur la durée. Pour y parvenir, le principal diffuseur du championnat français doit encore augmenter considérablement son nombre d’abonnés. Mais l’objectif semble difficile, voire impossible à atteindre à cause du fléau dénoncé depuis des années.

On parle encore et toujours du piratage qui, ce lundi, faisait l’objet d’une conférence organisée par l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS) à Roland-Garros. La LFP et sa société commerciale LFP Media ont pu relayer les résultats d’une étude Ipsos selon laquelle 35% des 9,9 millions de fans de football en France piratent régulièrement des matchs, soit 3,5 millions de pirates dans l’Hexagone.

un manque à gagner en centaines de millions d'euros pour Ligue 1+ », selon Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media. On apprend même que la Ligue 1 est la compétition la plus piratée en France puisque parmi ces millions de fraudeurs, 59% (2 millions de personnes) consomment des rencontres du championnat français de manière illégale. Tandis que 18% d’entre eux refusent de payer pour regarder du foot, les autres soulignent le prix des abonnements. Quoi qu’il en soit, leur comportement représente «», selon Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media.

Le blocage est plus lent en France - Javier Tebas

Ces chiffres inquiétants n’ont pourtant pas surpris Javier Tebas. Présent lors de cette conférence à Paris, le patron de la Liga se dit beaucoup plus actif dans la lutte contre le piratage. « Il n’y a pas de grandes différences entre l’Espagne et la France dans cette fraude. Il y a aussi des IPTV, des VPN, des peer-to-peer… Nous avons réussi à avoir deux décisions de justice qui ont pu attaquer le piratage. On a pu bloquer de manière dynamique pendant les événements en live. Mais le blocage est plus lent en France. Quand nous trouvons des règles nouvelles, les pirates sont encore loin devant nous », a expliqué l’Espagnol dont le championnat perd entre 600 et 700 millions d’euros à cause du piratage.