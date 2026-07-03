La Ligue 1 prépare une offre taillée pour Canal+

La chaîne Ligue 1+ diffusera toutes les rencontres du championnat de Ligue 1 à compter du vendredi 21 août et jusqu'au samedi 29 mai 2027. Mais bien évidemment la LFP espère pouvoir trouver un diffuseur pour le prochain appel d'offres. Et les planètes s'alignent pour un possible retour de Canal+.

L'Equipe, la possibilité pourrait être offerte de vendre la totalité des droits sous la forme d'un seul lot, ce qui était interdit par les autorités de la concurrence. Et forcément, si un diffuseur peut acheter l'intégralité des rencontres d'un championnat, cela change la donne. Beinsports étant sorti du contrat avec la LFP, les abonnés à la chaîne Ligue 1+ auront donc la possibilité de suivre la totalité des matchs sur une seule chaîne . Un vrai plaisir pour les abonnés, même si cela se traduit hélas par une baisse drastique des droits TV encaissés par les clubs de L1. Sur le long terme, cela n'est pas tenable et c'est pour cela que les responsables de la Ligue de Football Professionnel , mais surtout les dirigeants des clubs, attendent avec une vraie impatience que la loi sur la gouvernance du foot professionnel soit votée. Selon, la possibilité pourrait être offerte de vendre la totalité des droits sous la forme d'un seul lot, ce qui était interdit par les autorités de la concurrence. Et forcément, si un diffuseur peut acheter l'intégralité des rencontres d'un championnat, cela change la donne.

Toute la Ligue 1 vendue à un seul diffuseur, le rêve du foot français

Alors que les droits actuels s'achèvent en 2029, la LFP pourrait lancer après l'été un appel d'offres pour les droits allant de 2029 à 2034 si la possibilité d'une vente en un seul lot est autorisée. Bien évidemment, tout le monde pense à Canal+, surtout si d'ici là Vincent Labrune n'est plus à la présidence de la Ligue de Football Professionnel comme cela sera le cas après que la loi sera votée. Pour Maxime Saada, l'intérêt de s'offrir toute la Ligue 1 sans aucune exception pourrait être une vraie belle opération, Canal+ ayant déjà toutes les coupes européennes. Cependant, selon Etienne Moatti, journaliste du quotidien sportif, d'autres portes pourraient s'ouvrir à la Ligue 1 avec cette exclusivité.

Amazon, Netflix ou bien encore Paramount seront en effet de retour à la table des négociations si la possibilité de s'offrir toute la Ligue 1 existe. Jusqu'à maintenant, c'était impossible, mais du côté du législateur, on a bien compris que les clubs de football avaient besoin de ce changement pour pouvoir avoir des droits à la hauteur des attentes. Car il est évident que Ligue 1+ ne pourra pas sauver financièrement les clubs, même si les abonnements sont plus nombreux à partir de la saison prochaine. Avec la venue d'Olivier Bramly à la place de Nicolas de Tavernost, aux commandes de LFP Médias, les choses pourraient donc sérieusement bouger dès cet automne avec un nouvel appel d'offres et pourquoi pas le retour du diffuseur historique.