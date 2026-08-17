OL : John Textor accusé d'avoir investi secrètement en France

Persona non grata du côté de Lyon, John Textor commence à avoir également de sacrés opposants au Brésil. L'ancien propriétaire de l'OL est accusé par l'ancien président de Botafogo de se moquer du football et de juste vouloir se gaver financièrement.

L'ancien président de Botafogo pète un plomb

Et il frappe très fort contre John Textor, sur un ton pour le moins brutal. « Je pense que, malgré les deux titres importants qu'il a offerts à Botafogo, il est désormais considéré comme un escroc invétéré. C'est un homme sans scrupules, détesté dans le monde du football. Les joueurs le traitent de vantard. Textor est un charlatan (...) Si Dieu le veut, il ne remettra plus jamais les pieds à Botafogo. Contrairement à lui, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour Botafogo dans ma vie. Et je souhaite voir Botafogo prospérer, même de loin. Et s'il faut que des gens s'opposent aux escrocs, à ceux qui veulent s'enrichir personnellement grâce à Botafogo, qui construisent des hôtels en France, des complexes hôteliers sur la Côte d'Azur, qui prennent l'argent de Botafogo et l'utilisent à ces fins, si je le peux, je me battrai toujours contre eux, menace l’ancien président du club brésilien, qui a bien vu ce qu’il s’était passé à l’Olympique Lyonnais. Il a été contraint de quitter la France pour que Lyon ne joue pas en deuxième division. Il a relégué Lyon. Michèle Kang a pris la relève et elle s'est battue avec tous les partenaires, avec tout le monde pour sauver le club. »

Précision importante, Carlos Augusto Montenegro n'a apporté aucune preuve d'éventuels investissements faits par John Textor ou ses proches dans le Sud de la France. Mais pour l'ancien patron de Botafogo, Textor doit vite quitter le football.