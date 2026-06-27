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Beinsports annonce deux exclusivités et une bonne nouvelle à ses abonnés

TV27 juin , 11:00
parJérôme Capton
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Diffuseur de l'intégralité du Mondial 2026, Beinsports fait le bonheur de ses abonnés. Et cela sera encore le cas la semaine prochaine avec deux matchs énormes que la chaîne diffusera seule. Et après le Mondial, une autre nouvelle devrait faire le bonheur des fans de la chaîne sportive.
Depuis plusieurs années, Beinsports achète l'intégralité des droits des plus grosses compétitions de football, et c'est encore le cas pour la Coupe du Monde 2026 qui occupe à elle seule la totalité de l'antenne sur Beinsports 1 depuis le coup d'envoi du Mondial. Pour les amateurs de football, il y a de quoi faire, même si M6 frappe également très fort. Cependant, désormais les choses sérieuses commencent dans cette compétition avec les 16es de finale et des rencontres à élimination directe. Sur RMC, Florent Houzot, directeur des antennes et de la rédaction de Beinsports, annonce que sa chaîne aura l'exclusivité sur deux rencontres forcément très attendues, à savoir le choc entre le Maroc et les Pays-Bas, en direct dans la nuit de lundi à mardi, à 3 heures du matin, mais également le 16e de finale de l'Argentine contre le Cap-Vert vendredi prochain à minuit.

Beinsports veut rapidement prolonger la Liga

Et ce n'est pas tout, car le patron de Beinsports en a profité pour évoquer un dossier chaud hors mondial, à savoir la diffusion de la Liga dont les droits de diffusion sont encore en cours de négociations. « Prolonger la Liga est un objectif évidemment pour BeIN Sports, c’est une compétition qu'on a l'habitude de proposer à nos abonnés depuis 2012 donc oui, c’est un objectif. C'est en cours, j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles dans les prochains jours ou les prochaines semaines, a confié Florent Houzot, qui veut cependant que ce dossier n’éclipse pas l’essentiel pour sa chaîne, à savoir le Mondial. Mais là, en l'occurrence, on est focalisés sur cette Coupe du monde qui va encore nous tenir en haleine et surtout en activité dans la rédaction jusqu’au 19 juillet. »
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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

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Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

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