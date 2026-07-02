McDonald's fait une indigestion de la Ligue 1

Partenaire titre de la Ligue 1 depuis deux saisons, McDonald's n’envisage pas de prolonger son contrat avec la LFP. Du moins pas au montant record de 30 millions d'euros annuels…

L’avenir du football français et de la Ligue 1 continue de s'assombrir. Alors que les droits TV ont lourdement chuté au cours des dernières années, et que la Ligue gère elle-même la diffusion des matchs de L1 via sa chaîne Ligue 1+, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber dans les bureaux de la LFP. Puisque selon les informations de L’Equipe , McDonald's pourrait arrêter de sponsoriser la L1.

Depuis deux saisons, la célèbre chaîne de restauration rapide américaine accole son nom à celui de la Ligue 1 en l’échange d’un montant record de 30 millions d'euros annuels. Un juteux contrat qui prendra fin en juin 2027, à l’issue de la prochaine saison. Mais pas sûr que la marque qui avait remplacé Uber Eats en doublant les montants versés à l’époque, à savoir 16 ME, va poursuivre l'aventure aux côtés de la LFP.

McDonald's refuse de prolonger son contrat avec la LFP

D’après le quotidien sportif français, « des discussions ont été engagées pour tenter de prolonger ce partenariat depuis plusieurs mois, mais elles n'ont pas abouti ». Il faut dire que « le géant de la restauration rapide estime payer trop cher pour ce contrat » et ne prévoit pas de prolonger son bail, pour l’instant. Ce qui représente un vrai coup dur pour la Ligue et Olivier Bramly, le nouveau DG de LFP Media. Choisi pour remplacer Nicolas de Tavernost à la tête de la filiale commerciale de la Ligue, celui qui a pris ses fonctions ce jeudi va donc avoir du pain sur la planche pour tenter de sauver un gros chèque.

En reprenant les négociations en cours, Olivier Bramly va tenter de conserver McDonald's à ses côtés à un prix moindre, ou trouver une nouvelle marque prête à payer plusieurs dizaines de millions d’euros pour associer son nom au championnat de France. Pas une mince affaire en cette période de crise pour ce spécialiste du marketing sportif, qui va devoir trouver des solutions pour faire remonter les revenus de la LFP afin de sauver la L1 de la banqueroute.