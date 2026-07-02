McDonald's fait une indigestion de la Ligue 1

Tu me parle ou tu vois encore textor à Lyon? Ce type va finir pendu dans une cave à force de magouille
Les gens le connaissent pas et se permettent de le juger comme si cetait une ordure alors que cest juste un passionné qui donne de son temps et de sa personne et meme de sa santé pour L'OM, quil ai un fort caractère ca cest sur, mais il est deja beaucoup plus légitime que beaucoup de supporter qui n'ont jamais rien fait pour L'OM
Non aucune menace , c'est juste quil est sceptique et il attend donc de voir avant d'avoir un jugement définitif, moi perso je suis pas mécontent de sa venu meme si jaurai espéré un entraîneur dun autre calibre, mais deja ca me parait bien mieux que beye
Tu sais lire pourtant ! Qu'est-ce que tu lis dans cet article ? Mdr
De la folie pure ce montant !
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