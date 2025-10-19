La chaîne Ligue 1+ accusée de cirer les pompes de l'OM et du PSG

Chaîne officielle de la Ligue de Football Professionnel, Ligue 1+ se veut la vitrine du championnat de France. Mais, certains estiment que la ligne éditoriale de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost ne veut surtout pas froisser les gros clubs.
Faute d'avoir trouvé un diffuseur qui acceptait de payer des droits TV au prix attendu, Vincent Labrune et les 18 clubs de Ligue 1 ont décidé de lancer Ligue 1+, dont le succès a été rapide. Même si la chaîne ne diffuse que huit des neuf matches de chaque journée du Championnat de France, ce sont plus de 1,2 million d'amateurs de football qui se sont engagés financièrement auprès de Ligue 1+. Mais, si techniquement, il n'y a rien à dire sur la couverture des rencontres, c'est la ligne éditoriale qui commence à faire tousser, notamment parce que la chaîne a tendance à transformer la Ligue 1 en Disneyland où tout le monde est beau et gentil. Ligue 1+ avait déjà été accusé de cacher des banderoles qui s'en prenaient à la LFP
, ou des messages en faveur de la Palestine. Mais samedi soir, c'est l'attitude des commentateurs du match OM
-HAC, qui ont tenté de convaincre tout le monde, y compris l'entraîneur du Havre, que l'arbitre avait pris une bonne décision en expulsant Gautier Lloris et en sifflant penalty contre Le Havre qui a agacé. Et Didier Digard n'a pas apprécié.
Très remonté contre Benoît Dechepy, l'entraîneur havrais a eu droit à une longue séance explicative de la part des journalistes. Interrogé pour savoir s'il avait été convaincu par ces explications, Didier Digard a répondu sèchement : « non
». Et sur les réseaux sociaux, si l'on fait évidemment exception des supporters de l'Olympique de Marseille et du PSG
, qui arrivent à s'invectiver sur ce sujet, le fait que Ligue 1+ ne fasse par référence à des images qui remettent en cause le fait que la main de Lloris est fait en dehors de la surface a choqué pas mal de monde. Julien Froment, qui travaille à la direction des sports de France Info a fait part de son étonnement face à l'attitude de Ligue 1+. « Et à l'antenne, ça ose dire sans trembler du menton "Y-a-t-il penalty ou non, pour rappel, la ligne fait partie de la surface de réparation. » Bon, la ligne est encore bien loin, hein @ligue1plus
», s'étonne notre confrère, qui reçoit en réponse des insultes et des leçons de spécialiste en analyse des images TV.
Ligue 1+ doit compter avec les abonnés des gros clubs
Plus globalement, c'est l'indépendance de Ligue 1+ par rapport aux gros clubs, lesquels fournissent évidemment une majorité des abonnés, qui est remise en cause, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. « C'est surtout la neutralité qui n'est pas au rendez-vous chez Ligue 1 ! Que des sales suc.... ! », s'emportait ce week-end un abonné. Et le contraste est d'autant plus grand qu'au même moment, du côté de Beinsports, on n'hésitait pas à regretter très virilement l'interruption du match Nice-OL suite à des chants anti-Daech, ou le hors-jeu sifflé sur une touche lors du match ASSE-Le Mans. La Ligue 1 est un feuilleton passionnant, mais la chaîne de la LFP a tout intérêt à ne pas en faire une série aseptisée. Quitte à parfois déplaire aux gros clubs qui s'en remettront rapidement.