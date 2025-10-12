TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill

La chaîne Ligue1+ a globalement réussi ses débuts, sur le plan technique et éditorial. Son nombre d’abonnés est également une satisfaction.

Il y a deux mois, la Ligue de Football Professionnel a pris un énorme pari en changeant complètement de modèle. Terminés les diffuseurs traditionnels et les droits TV tels que l’on pouvait les connaître par le passé, place à la nouvelle chaîne créée par les clubs et pour les clubs. Ligue1+ a vu le jour en août dernier et il faut bien le dire, la plateforme rencontre pour l’instant un franc succès. Sur le plan technique et éditorial, les premiers retours sont bons. Cela se traduit par un nombre important d’abonnés avec déjà plus d’un million de fans de football qui ont souscrit à un abonnement pour suivre 8 matchs de Ligue 1 sur 9 chaque week-end.

La chaîne de la LFP ne veut toutefois pas s’en satisfaire et s’appuyer sur ses premières réussites. C’est la raison pour laquelle la LFP a envoyé un mail aux abonnés de la chaîne Ligue1+ au cours des dernières heures. « Vous aimez suivre la Ligue 1 McDonald’s sur Ligue 1+ ? Nous aimerions beaucoup connaître votre avis ! Parce que nous voulons que Ligue 1+ soit à la hauteur de votre passion, nous aimerions connaître votre ressenti sur nos matchs, magazines et experts.Prenez quelques minutes pour répondre à notre questionnaire : votre retour est précieux, et nous aide à faire évoluer Ligue 1+ à votre image » peut-on y lire. Et lorsque l’on se lance dans ce fameux questionnaire de satisfaction, on s’aperçoit en réalité que Ligue1+ met clairement ses journalistes sur le grill les uns après les autres.

Les consommateurs ont ainsi la possibilité de noter chaque journaliste et consultant (Xavier Domergue, Benoit Cheyrou, Guillaume Hoarau, Ahmed Kantari, etc…) et de faire savoir qui ils apprécient voir à l’antenne et à l’inverse, quelles sont les personnalités qu’ils n’aiment pas suivre sur la chaîne. Un moyen pour Ligue1+ de miser davantage sur les personnalités préférées des consommateurs et au contraire, d’écarter à moyen terme ceux qui n’ont pas vraiment bonne presse auprès du grand public. Une méthode qui n’a rien de révolutionnaire mais qui pourrait permettre aux dirigeants de LFP Media de réaliser un premier écrémage au terme de la première saison en mai prochain pour composer son équipe éditoriale de la saison 2026-2027.