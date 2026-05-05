« Il a très peu compté dans le football », gros clash sur RMC

Daniel Riolo et Pascal Dupraz ne partiront pas en vacances ensemble, mais ils travaillent pourtant pour la même maison. Et cela débouche sur des joutes verbales par émissions interposées chez RMC.

Une rivalité qui dure depuis plus de 10 ans, et c’est à chaque fois une occasion de ressortir le pop-corn. Depuis qu’il avait critiqué Pascal Dupraz quand il entrainait Toulouse et Evian, Daniel Riolo s’était pris plusieurs fois la foudre de la part du technicien français, qui lui reprochait de ne rien faire si ce n’est critiquer en restant assis sur sa chaise.

Les deux hommes, malgré un entretien vérité qui n’avait pas vraiment convaincu il y a 10 ans de cela, n’ont jamais fait la paix et cela ne manque pas de repartir à chaque intervention. Ces dernières heures, Pascal Dupraz avait critiqué Habib Beye pour sa mauvaise gestion de l’effectif marseillais, soulignant que la faute devait revenir à l’entraineur de l’OM principalement dans cette période difficile.

Riolo et Dupraz, le nouveau round

La réponse de Daniel Riolo a été salée, le polémiste critiquant à la fois le contenu de la déclaration, et celui qui l’avait émise. « Quand on entend, un ancien entraineur - qui certes à très peu compté dans le football, mais quand même, puisqu'il est même consultant chez nous - un type comme Dupraz, qui n'a jamais été bon en rien, ni entraineur, ni consultant, dire : "c'est de ta faute si les joueurs ne courent pas". D'une, il n'a pas les infos, deux, il raconte n'importe quoi ; parce que c'est pas par rapport à l'entraineur, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, mais comme il n'a pas les infos, il balance ineptie sur ineptie. Et comme en plus il se venge par rapport au consultant que lui n'a pas été, et que soit disant il n'aime pas le gars qui donnait des leçons… », a envoyé Daniel Riolo, qui tire clairement dans le tas malgré le fait que les deux hommes appartiennent en effet désormais à la même maison : RMC.

L’émission de la radio sportive « Les Grandes Gueules » leur va en tout cas très bien et ce n’est pas l’OM qui va permettre de réconcilier les deux hommes.