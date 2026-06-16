Un Américain défie Kang pour le rachat de l'OL

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab
Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !
Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!
Dembelé : le ballon dort
A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG
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« la famille polono-américaine Kaminski ferait partie des groupes ayant étudié la faisabilité d'une offre de rachat de l'OL. Ares et Kang pourraient encore avoir l'avantage, étant donné qu'ils sont déjà connus du régulateur français, qui devra approuver tout accord »