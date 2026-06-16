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Un Américain défie Kang pour le rachat de l'OL

OL16 juin , 16:35
parCorentin Facy
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En course pour le rachat de l’OL, Ares et Michele Kang pourraient avoir une concurrence inattendue, celle de la la famille polono-américaine Kaminski.
Dans une situation financière désastreuse l’été dernier, l’Olympique Lyonnais va mieux depuis la prise de commande de Michele Kang à la présidence et l’éviction de John Textor. L’homme d’affaires américain n’est plus le bienvenu à l’OL après les dégâts causés en seulement quelques années à la tête du club rhodanien. Sous la direction de Michele Kang et grâce au travail fourni par Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, l’OL a retrouvé une situation financière plus seine… en attendant le potentiel rachat du club.
Ares et Michele Kang sont toujours dans la course mais ils pourraient avoir selon le site Bloomberg un concurrent inattendu. Le média affirme que la famille polono-américaine Kaminski est également très intéressée par le rachat de l’Olympique Lyonnais. Une rumeur pas vraiment rassurante pour les supporters lyonnais au vu du passif très limité de Kaminski Group dans le football. La famille polono-américaine détient Panetolikos en Grèce ainsi que Western United en Australie. Entre 2022 et 2023, le Kaminski Group a également été lié au potentiel rachat d’Everton mais sa candidature n’a pas été retenue.

Ares et Kang toujours en pole 

Certaines rumeurs font par ailleurs l’objet d’une candidature de la famille Kaminski au côté de Foster Gillett lors de la vente de l’Olympique Lyonnais par Jean-Michel Aulas mais ce dossier n’avait pas été jugé suffisamment sérieux ni solide financièrement aux yeux de l’ex-président historique du club rhodanien. Le média note par ailleurs que malgré cet intérêt soudain de la famille Kaminski pour l’OL, Ares et Michele Kang demeurent toujours les grands favoris à la vente du club rhodanien. De quoi rassurer les supporters lyonnais, qui croisent tout ce qu’ils peuvent pour ne plus vivre un épisode digne de celui vécu ces dernières années avec John Textor.
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