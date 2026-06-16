Départ acté, l'ASSE perd un soldat

Doublure de Gautier Larsonneur à l’ASSE cette saison, Brice Maubleu va quitter le club forézien. En fin de contrat, le gardien de 36 ans a fait le choix de partir malgré une offre de prolongation des Verts.

Utilisé à 10 reprises toutes compétitions confondues cette saison, Brice Maubleu ne disputera plus aucun match sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne . Décisif lors des tirs au but face à Rodez lors du premier barrage L1/L2 en fin de saison, la doublure de Gautier Larsonneur va quitter l’ASSE en fin de contrat selon Peuple Vert. Le média nous apprend que Brice Maubleu a refusé une offre de prolongation de la part du club forézien.

Les dirigeants stéphanois proposaient à Maubleu de devenir troisième gardien, un recrutement étant planifié à ce poste dans l’optique du mercato estival. Un plan qui n’a pas convaincu Brice Maubleu, lequel va poursuivre sa carrière dans un autre club de Ligue 2 dont l’identité n’a pas filtré pour le moment. Au club depuis 2024, celui qui avait fait l’objet d’un faible transfert quitte donc l’AS Saint-Etienne en laissant le souvenir d’un véritable leader de vestiaire en dépit de son faible temps de jeu.

Maubleu quitte l'ASSE mais reste en Ligue 2

« Plusieurs options s'offraient à lui, en Ligue 3 et en Ligue 2. C'est la deuxième division qu'il a choisie, un championnat qu'il connaît par cœur. Ses 4 matchs de Ligue 2 disputés avec l'ASSE cette saison (2 victoires, 2 nuls, 3 clean sheets) lui ont permis de montrer qu'il avait encore les ressources pour évoluer à ce niveau. Le message est passé en L2 » notent par ailleurs nos confrères de Peuple Vert. Les supporters stéphanois auront l’occasion de lui rendre un dernier hommage à Geoffroy-Guichard la saison prochaine puisque Brice Maubleu se rendra à Saint-Etienne avec sa future équipe, dont l’identité devrait logiquement être dévoilée assez vite.