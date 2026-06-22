France Pierron de retour mardi sur la chaîne L'Equipe ?

Vive la liberté d'expression même pour dire de la merde- Pierre-Antoine Damecour, ancien de la chaîne L'Equipe
Akliouche a sa place
"l'équipe type". Tchouaméni qui joue vers l'arrière, Koundé qui ne met pas un pied devant l'autre, la ligne d'attaque à revoir.
bref ca reste la plus grosse occasion d'ailleurs la belgique a plus de XG que l'iran c'etait pas un cafouillage passe de de bruyne le def qui empeche lukaku de reprendre un autre belges frappe et gros arret du gardien
Non, puisque je l'ai décrite. L'action belge la plus nette, a été le cafouillage dans les 5 mètres iraniens, mais à aucun moment c'était une frappe nette.
Y'a que les Marseillais pour faire d'un violeur une icône. Partout où il ira ce joueur sera non grata
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Donc on met à l’antenne des émissions de débat, mais quand la meute montre les crocs, on se désolidarise publiquement d’une journaliste, parce qu’elle a exprimé une pensée qui dérange, même si celle ci n’est en rien répréhensible par la loi. Et on redonne des croquettes aux
Communiqué du Groupe L'Équipe. Propos de France Pierron tenus dans l’émission « L’Equipe de Choc » du vendredi 19 juin : lequipe.fr/Medias/Actuali…