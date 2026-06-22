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France Pierron sur la Chaîne L'Equipe

France Pierron de retour mardi sur la chaîne L'Equipe ?

TV22 juin , 14:30
parClaude Dautel
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Remplacé ce lundi par Pierre Bouby à la présentation de l'émission L'Equipe de Choc, France Pierron pourrait faire son retour dès mardi. Le groupe L'Equipe a précisé dans un mail interne que la journaliste était absente ce lundi, mais sans en dire plus.
A 11 heures précisément, et avant de lancer le générique du talk-show L'Equipe de Choc, un message est apparu à l'écran reprenant le communiqué publié dimanche par le groupe L'Equipe afin de se désolidariser des propos de France Pierron, tout en ajoutant que les messages haineux visant l'animatrice étaient intolérables. Placée dans une situation inconfortable depuis vendredi, et la sortie assez stupéfiante de la journaliste sur Jérémy Doku et son souhait de revenir en Europe pour assister à l'accouchement de sa femme, la chaîne sportive a pris beaucoup de temps pour réagir. Et forcément cela lui vaut aussi un bad buzz. En attendant, dans un mail envoyé à ses salariés, que s'est procuré 20 Minutes, la direction de la chaîne L'Equipe confirme que : « Il a été décidé que France ne présenterait pas "L’Equipe de Choc" ce lundi. »
Le quotidien ajoute que cette mise à l'écart ce lundi est bien une sanction contre France Pierron, mais qu'à priori cette dernière pourrait revenir dès mardi sur le plateau de l'émission programmée à 11 heures pendant la durée du Mondial. Si du côté des journalistes de L'Équipe, c'est le silence-radio, c'est moins le cas pour d'anciens collaborateurs. Erik Bielderman, légendaire journaliste en charge des sports mécaniques, n'a pas été tendre. « Donc on met à l’antenne des émissions de débat, mais quand la meute montre les crocs, on se désolidarise publiquement d’une journaliste, parce qu’elle a exprimé une pensée qui dérange, même si celle ci n’est en rien répréhensible par la loi. Et on redonne des croquettes aux aboyeurs…L’époque est aux fragiles », écrit notre confrère.
Vive la liberté d'expression même pour dire de la merde
- Pierre-Antoine Damecour, ancien de la chaîne L'Equipe
De même, Pierre-Antoine Damecour, qui travaillait jusqu'à récemment sur la chaîne L'Equipe, a fait la même remarque. «  Comme si les milliers d’insultes ne suffisaient pas, sa direction enfonce le clou en la suspendant de l’antenne pour avoir donné son avis dans une émission où l’on est justement censé donner son avis.On marche sur la tête L’equipe. France s’est excusée publiquement, ce serait bien de lui foutre la paix maintenant. Vive la liberté d’expression, même pour dire de la merde. (Et vive les papas en salle d’accouchement, évidemment) », fait remarquer celui qui oeuvre désormais sur RMC.
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