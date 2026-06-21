Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

En plein coeur de la polémique, Le Groupe L'Equipe a publié un communiqué ce dimanche soir pour bien fait connaitre sa position.

Très vindicative ce vendredi à l’encontre de Jérémy Doku, la présentatrice de L’Equipe de Choc sur La Chaine L’Equipe est allée très loin en reprochant à l’ailier belge de revenir chez lui pour assister à la naissance de son enfant, plutôt que de rester avec les Diables Rouges pour disputer la Coupe du monde. Malgré les réactions déjà engendrées sur le plateau, France Pierron a clairement remis en cause la présence d’un père pour l’accouchement de sa moitié.

Le groupe L'Equipe prend la parole

« Tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait balancé la journaliste de 44 ans, avant de faire des excuses assez timides devant le tollé provoqué par ses propos.

« J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j’en suis désolée », a livré France Pierron, désolé d’avoir donc provoqué des réactions avec ses propos, sans revenir sur le contenu.

Devant ces excuses qui n’ont pas convaincu, le groupe L’Equipe a pris la parole ce dimanche soir. « Vendredi 19 juin, dans le cadre d'un débat au sein de l'émission « L'Équipe de Choc », France Pierron a tenu des propos qui ont choqué de nombreux téléspectateurs de la chaîne L’Équipe. L'Équipe se désolidarise de ces propos très éloignés des valeurs du Groupe et s'excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public », a fait savoir le groupe L’Equipe dans un communiqué court mais qui tient à se désolidariser de la présentatrice.