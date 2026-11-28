L'appel d'offres des droits de la Ligue 1 rendra son verdict le 4 décembre prochain. Si rien n'a filtré des propositions que la LFP aurait déjà reçues, le nom de la chaîne Disney+ revient de plus en plus. Après les droits de la Liga, le groupe nord-américain s'intéresse de très près au Championnat de France.

Le cercle des diffuseurs possibles de la Ligue 1 s'est agrandi depuis quelques années, Netflix et Disney+ étant devenus des acteurs majeurs grâce à des moyens financiers qui permettent d'investir sur les droits du sport. Cet été, Disney a frappé fort en France en s'offrant les droits du championnat d'Espagne. Et le succès étant au rendez-vous, grâce notamment au recrutement d'Omar Da Fonseca, la voix française de la Liga, une émission hebdomadaire vient même d'être lancée pour cette chaîne. Mais le patron d'Oncle Picsou pourrait ne pas s'arrêter là, car L'Equipe confirme qu'à quelques jours de la fin de l'appel d'offres des droits de la Ligue 1, le nom de Disney+ circule de plus en plus au sein des clubs.

Disney+ veut encore plus d'abonnés

Avec ESPN, qui appartient à 72% à Walt Disney Company, le groupe américain bénéficie d'un vrai savoir-faire et son arrivée en Ligue 1 ne serait pas une énorme surprise, tant les diffuseurs se battent désormais pour élargir leur catalogue et faire grossir le nombre de leurs abonnés. Car désormais la chaîne Disney + n'est plus distribuée par Canal+ et doit donc se débrouiller seule, ce qui n'est forcément pas si simple que cela. « D’après notre baromètre, environ 15 % des foyers français seraient abonnés à Disney+. Quand ils sont sortis du contrat avec Canal+, ils ont perdu des abonnés mais aussi les revenus de distribution que leur versait Canal... Il y a donc un intérêt certain pour eux à prendre la L1 pour gagner des parts de marché, mais à quel montant ? Parce que cela représenterait un investissement massif pour Disney, même à 300 millions d'euros par saison », explique, dans le quotidien sportif, Philippe Bailly, président de NPA Conseil, cabinet spécialisé dans l'économie des médias et du numérique.

Si Disney+ rafle la mise, et la totalité de la Ligue 1 jusqu'en 2032, reste à savoir si la chaîne acceptera de vendre un ou plusieurs matchs à d'autres diffuseurs. Un choix qui pourrait lui permettre d'amortir la dépense. Du côté des abonnés de Ligue 1+, qui apprécient le fait de n'avoir qu'un seul diffuseur, ce bonheur risque donc de n'être que de courte durée. A toutes ces questions, nous aurons une réponse le vendredi 4 décembre prochain, date de la fin de l'appel d'offres lancé par la Ligue de Football Professionel. Les clubs de Ligue 1 n'ont donc plus qu'une semaine à attendre pour savoir si enfin ils pourront compter sur des revenus financiers conséquents liés aux droits TV.