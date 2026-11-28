Peu utilisé cette saison, Dro Fernandez n’a pas les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au départ du milieu de terrain pour lequel on évoque un possible retour au FC Barcelone cet hiver.

On peut difficilement parler d’une période d’adaptation pour Dro Fernandez. Si le milieu du Paris Saint-Germain joue moins que ses concurrents, c’est tout simplement lié à son niveau actuel. L’Espagnol n’a pas convaincu son compatriote Luis Enrique de lui accorder un temps de jeu supérieur. Cette saison, l’ancien joueur du FC Barcelone n’est apparu qu’à neuf reprises, pour quatre titularisations contre Le Mans, Strasbourg, Le Havre et le Slovan Bratislava. Autant dire que ce n’était pas face aux adversaires les plus coriaces.

La raison est simple pour El Nacional, l’entraîneur parisien commence à se rendre compte que Dro Fernandez ne peut pas figurer parmi ses premiers choix. Du moins pas à l’heure actuelle. Le technicien semble même prêt à acter son échec avec le milieu de 18 ans dont il avait pourtant réclamé la signature. A ce moment, Luis Enrique croyait beaucoup en son potentiel. Mais moins d’un an plus tard, on apprend que le coach francilien ne s’opposerait pas au départ du jeune talent cet hiver.

Nos confrères évoquent un possible retour au FC Barcelone, apparemment disposé à lui rouvrir la porte, à condition de négocier un prix raisonnable avec le Paris Saint-Germain. Rappelons que les Parisiens avaient conclu l’arrivée de Dro Fernandez pour près de huit millions d’euros. Le montant n’avait pas suffi pour consoler le Barça et surtout son entraîneur Hansi Flick. A l’origine de l’intégration du milieu dans le groupe professionnel, l’Allemand s’était beaucoup investi dans son évolution et avait mal vécu la trahison de son joueur jugé impatient. Force est de constater que le coach du Barça n’avait pas tort.