Le pénalty annulé à l'OL malgré la faute évidente sur Loïs Openda est un symbole de la mauvaise utilisation de la VAR. L'arbitre n'aurait jamais du être appelé.

Les deux vérités du match face à Lilleström font mal pour l’OL. Les Lyonnais n’ont clairement pas été bons malgré une supériorité évidente sur les Norvégiens. Et l’autre vérité, c’est que Loïs Openda aurait dû bénéficier d’un penalty après avoir subi une double faute alors qu’il avait fait le plus difficile et se préparait à conclure à bout portant. La décision, inévitable et rendue immédiatement par l’arbitre, a été remise en cause par ses assesseurs à la VAR, qui lui ont montré des images d’un angle aérien pour simplement s’attarder sur le fait qu’un défenseur norvégien avait effleuré le ballon, sans tenir compte de la bousculade et du fauchage dont l’attaquant belge avait été victime.

L'arbitre revoit les bonnes images... après le match

Le Progrès dévoile plusieurs éléments assez confondants sur cette décision incompréhensible. Tout d’abord, les arbitres contactés par le quotidien régional affirment tous qu’il y a un penalty clair et sans aucune ambiguïté possible. Mais surtout, en revoyant les bonnes images, l’officiel autrichien n’a pas compris comment la décision avait pu être inversée. « Il se dit d’ailleurs que l’Autrichien était bien embêté à la fin du match, après avoir visionné les bonnes images », confirme ainsi le journal lyonnais, pour qui l’arbitrage vidéo n’aurait pas dû semer le doute et appeler l’arbitre central pour cette double faute incontestable dans la surface.

Et le directeur de jeu, qui avait pris la bonne décision en temps réel, s’est ensuite senti obligé de suivre les recommandations de la VAR, malgré l’angle lointain fourni par les responsables de la vidéo. Cette intervention n’aurait jamais dû avoir lieu, car même en cas de doute, l’arbitre ne doit pas être appelé. C’est uniquement dans le cas d’une erreur manifeste qu’il doit être sollicité, et c’est l’un des fondements de la VAR qui est de plus en plus souvent bafoué. Et cela fait encore plus mal quand c’est pour prendre une mauvaise décision au final.