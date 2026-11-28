Rennes zappe Pierre Sage et a un choix numéro 1
Le Stade Rennais a officialisé vendredi soir le limogeage de Franck Haise après une défaite désastreuse en Ligue Europa. Le club breton va donc devoir trouver un successeur à ce dernier et si le nom de Pierre Sage est évoqué, ce n'est pas le choix numéro 1 des dirigeants bretons qui lorgnent vers l'étranger.
La tension était devenue énorme du côté de Rennes depuis quelques jours, et le départ de Franck Haise n'a pas été une incroyable surprise au moment de son annonce. Pour le technicien français, cela sentait le roussi depuis quelques semaines, notamment après la sortie médiatique très critique de Nicolas de Tavernost, à qui Franck Haise avait répondu virilement. Exit donc Haise, et pour le déplacement de ce week-end à Toulouse, ce sera donc le coach de la réserve rennaise, Sébastien Tambouret, qui sera sur le banc. Cependant, ce dernier n'a pas vocation à rester l'entraîneur de l'équipe première et d'ores et déjà les rumeurs circulent sur le nom du futur coach du Stade Rennais. Ce samedi, Ouest-France éteint une piste qui circulait pourtant depuis quelques heures.
Rennes regarde vers le Portugal
Pierre Sage étant libre depuis son limogeage par Crystal Palace, et Lens n'ayant pas voulu le faire revenir, l'entraîneur français pouvait paraître comme un choix évident pour la famille Pinault. Mais, Guillaume Lainé l'annonce dans le quotidien régional, Pierre Sage ne serait pas ciblé par les dirigeants du club breton et ne devrait donc pas remplacer Franck Haise. Du côté de Rennes, on pense plutôt à un entraîneur étranger, et plus particulièrement portugais. En effet, le choix numéro 1 est Rui Borges, l'ancien coach du Sporting Lisbonne limogé le 1er novembre dernier et qui est donc totalement libre. Au Sporting, c'est Paulo Fonseca qui avait remplacé Rui Borges.
Cependant, nos confrères précisent que si Rui Borges est effectivement la priorité du Stade Rennais, rien n'est fait. Cependant, l'actuel neuvième de Ligue 1 souhaite miser sur un entraîneur étranger plutôt que français, même si la dernière expérience de ce type avait mal tourné. Jorge Sampaoli, qui avait succédé à Julien Stéphan en novembre 2024, n'était resté que dix matchs avant d'être remercié et remplacé par Habib Beye. Visiblement, cela n'empêchera pas les responsables du club de la capitale bretonne de tenter leur chance une nouvelle fois.
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