Le Stade Rennais a officialisé vendredi soir le limogeage de Franck Haise après une défaite désastreuse en Ligue Europa. Le club breton va donc devoir trouver un successeur à ce dernier et si le nom de Pierre Sage est évoqué, ce n'est pas le choix numéro 1 des dirigeants bretons qui lorgnent vers l'étranger.

Ouest-France éteint une piste qui circulait pourtant depuis quelques heures. La tension était devenue énorme du côté de Rennes depuis quelques jours, et le départ de Franck Haise n'a pas été une incroyable surprise au moment de son annonce. Pour le technicien français, cela sentait le roussi depuis quelques semaines, notamment après la sortie médiatique très critique de Nicolas de Tavernost, à qui Franck Haise avait répondu virilement . Exit donc Haise, et pour le déplacement de ce week-end à Toulouse, ce sera donc le coach de la réserve rennaise, Sébastien Tambouret, qui sera sur le banc. Cependant, ce dernier n'a pas vocation à rester l'entraîneur de l'équipe première et d'ores et déjà les rumeurs circulent sur le nom du futur coach du Stade Rennais. Ce samedi,éteint une piste qui circulait pourtant depuis quelques heures.

Rennes regarde vers le Portugal

Pierre Sage étant libre depuis son limogeage par Crystal Palace, et Lens n'ayant pas voulu le faire revenir, l'entraîneur français pouvait paraître comme un choix évident pour la famille Pinault. Mais, Guillaume Lainé l'annonce dans le quotidien régional, Pierre Sage ne serait pas ciblé par les dirigeants du club breton et ne devrait donc pas remplacer Franck Haise. Du côté de Rennes, on pense plutôt à un entraîneur étranger, et plus particulièrement portugais. En effet, le choix numéro 1 est Rui Borges, l'ancien coach du Sporting Lisbonne limogé le 1er novembre dernier et qui est donc totalement libre. Au Sporting, c'est Paulo Fonseca qui avait remplacé Rui Borges.