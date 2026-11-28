De retour en Bulgarie, les dirigeants et les supporters du Levski Sofia ne décolèrent pas et réclament de l'UEFA les plus lourdes sanctions possibles contre l'Olympique de Marseille. L'idée d'un match perdu donné à l'OM est dans l'air du côté bulgare, où une manifestation a été organisée vendredi soir devant l'ambassade de France.

Tandis que l'Olympique de Marseille a déposé deux plaintes, l'une pour « provocation publique à la discrimination » et l'autre pour « violence volontaire en réunion », suite aux graves incidents intervenus au Vélodrome lors du match contre le Levski Sofia, en Bulgarie, la colère est toujours grande. Même si les responsables du club bulgare cachent clairement la réalité concernant le comportement de certains de leurs supporters, ils veulent que l'UEFA sanctionne durement le club phocéen. Selon le site sportif numéro 1 en Bulgarie, Sportal.bg, le club de Sofia réclame carrément une victoire sur le score de 3-0 à Marseille en s'appuyant sur le règlement de l'UEFA. L'adversaire de l'OM estime que ces vifs incidents ont pesé sur le déroulement du match, même s'il n'a pas empêché que cette rencontre se passe normalement et que donc Marseille doit perdre ce match par forfait. Stoimen Chakalov, avocat du Levski a donc déposé un recours devant l'UEFA dans ce sens.

La Bulgarie ne décolère pas contre l'OM et la France

Et pour mettre encore plus de pression, plusieurs dizaines de supporters du club de Sofia ont manifesté vendredi soir devant l'ambassade de France afin de faire connaître leur colère suite aux incidents intervenus dans le Vélodrome. En Bulgarie, les incidents à Marseille sont en effet devenus une affaire d'état, Boïko Borissov, ancien premier ministre et personnalité politique très importante, a lui aussi mis les pieds dans le plat et exige que l'Olympique de Marseille soit lourdement puni. « Je ne remercie pas Emmanuel Macron (Ndlr : suite à la déclaration du président de la République). Je pense que les joueurs n'auraient jamais dû jouer dans ce stade devant ce public. Ils ne méritaient pas de voir Levski jouer. L'UEFA doit réagir fermement (...) Si l'UEFA n'annule pas le résultat de ce match, ne déclare pas la victoire officielle à Levski et ne les expulse pas de la Ligue Europa, cela signifiera qu'ils se sont prosternés devant quelqu'un », confie l'homme politique, qui pense que l'UEFA doit résister aux éventuelles pressions politiques.

Todor Batkov Jr, fils du propriétaire et président historique du club de football PFK Levski Sofia pendant 14 ans (de 2001 à 2015), était présent au Véldrome. Et à son retour à Sofia, il a également été très virulent contre l'Olympique de Marseille. « Pour les Occidentaux, nous sommes des citoyens de seconde zone (...) C’est la première fois que je suis gazé, c'est la première fois que je reçois un coup dans les côtes de la part des stadiers de l'équipe locale. La police est arrivée avec 20 minutes de retard. Sachant que les supporters sont réputés dangereux, la police aurait dû être présente à l'intérieur. C'était une attaque organisée, car à un moment donné, les stadiers ont tout simplement reculé et des hooligans armés de barres de fer, de barres métalliques, de couteaux et d'extincteurs ont envahi le stade. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes », a confié le Todor Batkov Jr, qui n'a toutefois pas vu les gestes racistes fait part certains supporters du Levski Sofia.