Deux millions sur deux multiplex, Ligue 1+ a cartonné

TV30 oct. , 19:00
parGuillaume Conte
Première journée en semaine de la saison ce mercredi, et la programmation des rencontres a permis de voir 9 matchs en deux temps. Si le plus prolifique, Nantes-Monaco, était diffusé par BeIN Sports, les matchs mis en multiplex sur Ligue 1+ ont réservé des buts, du suspense et des surprises. La lutte pour le titre est plus ouverte que jamais et une date en soirée en semaine peut attirer aussi du monde. C’est ce dont s’est félicitée la chaine de la LFP, qui a communiqué sur les résultats de ces deux multiplex. 
Le premier et le second cumulé, Ligue 1+ revendique une audience de 2 millions de téléspectateurs, avec une audience moyenne de 807.000 passionnés. Pour une chaine qui revendique aux derniers chiffres plus d’un million d’abonnés, la moisson est très intéressante. En dehors des affiches PSG-OM et OL-OM, et du match Nantes-PSG qui avait été diffusé gratuitement, il s’agit de la quatrième meilleure audience de la saison pour le nouveau détenteur des droits de la Ligue 1
Avec une part d’audience de 4 %, Ligue 1+ se classe à la 5e place des chaines les plus regardées ce mercredi soir, derrière les ténors habituels, mais en train bonne place parmi les chaines de la TNT. 
0
