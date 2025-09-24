DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+

Banni à vie ? Aaaahhhh... depuis quand on peut bannir le propriétaire d'un Club sans même que le club soit vendu. Mdr
meme sur le meme article tu arrives a faire parler tes 2 comptes mdr
ho sur un article parisien quel hypocrite tu es c'est ouf
Le Parc est magnifique, mais malheureusement avec une maire qui n'a pour ambition que son enrichissement personnel avec sa garde robe Dior et Burberry, le PSG n'a pas d'interlocuteur valable pour discuter. En déménageant, le projet peut encore grandir avec un stade à la dimension qu'a pris le PSG en 2025
Me mettre la rage ? La blague 🤣😂🤣 Tu me fais juste rire tellement tes arguments sont pathétiques... Ton armoire a trophée c'est un musée de paléontologie 🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
