Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Le Parc est magnifique, mais malheureusement avec une maire qui n'a pour ambition que son enrichissement personnel avec sa garde robe Dior et Burberry, le PSG n'a pas d'interlocuteur valable pour discuter. En déménageant, le projet peut encore grandir avec un stade à la dimension qu'a pris le PSG en 2025