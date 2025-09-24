DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+

ICONSPORT_258184_0002
La Ligue 1 a décidé de lancer sa propre chaîne après avoir trouvé un accord avec l'amiable avec DAZN qui avait un contrat de quatre ans. Mais finalement, DAZN a toujours une place prépondérante selon les dernières révélations.
Moyennant un chèque de 85 millions donné à la Ligue de Football Professionnel, DAZN n'est plus le diffuseur exclusif de la Ligue 1, la chaîne n'ayant pas réussi à réunir suffisamment d'abonnés la saison passée. Entre des tarifs abusifs et des émissions de maigre qualité, DAZN a préféré payer et limite la casse. Sauf qu'à ce jour, la chaîne est toujours le principal vendeur d'abonnements de la Ligue 1. A la fois parce qu'il avait des abonnés sur un an qui sont toujours là, mais aussi parce que DAZN a fait une grosse offre dès la commercialisation de la nouvelle chaîne Ligue 1+. Diffuseur de Ligue 1+, moyennant une commission sur chaque abonnement, DAZN gagne désormais de l'argent après en avoir perdu pendant un an.

DAZN plus fort que Ligue 1+

L'Equipe explique que lors du dernier conseil d'administration de la LFP, la semaine passée, Nicolas de Tavernost a révélé que DAZN était le premier pourvoyeur d'abonnés à la chaîne Ligue 1+, devant même ceux qui se sont abonnés directement à la chaîne de la Ligue. Une nouvelle qui n'est pas non plus excellente pour les 18 clubs de Ligue 1, puisque DAZN touche une commission pour chaque abonnée, mais qu'en plus, LFP Media ne sait pas ce que feront ceux dont les abonnements pris fin 2024 et début 2025 feront quand leur contrat arrivera à échéance. Le quotidien sportif précise que DAZN avait entre 600.000 et 700.000 abonnés en fin de saison, et que Nicolas de Tavernost n'a pas réellement de visibilité sur la date des fins de contrat de ces abonnés.
Autrement dit, même si visiblement la chaîne Ligue 1+ a dépassé les 1,2 million d'abonnés, ce chiffre peut subitement baisser si les abonnés ancienne version décident de ne pas renouveler. DAZN n'a donc pas fini de donner des sueurs froides aux équipes de Ligue 1, qui attendent toujours de savoir ce que seront les droits TV cette saison.
