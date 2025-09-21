Ligue 1+ annonce de nouvelles offres pour s'abonner

Ligue1+ a réussi ses débuts en France en atteignant le million d'abonnés dès le mois de septembre. Néanmoins, les revenus générés ne sont pas suffisants pour soulager les clubs. Nicolas de Tavernost doit ratisser large pour faire progresser sa chaîne.

Lancé en quelques semaines seulement, Ligue1+ ne connaît aucun problème à l'antenne avec une bonne qualité rédactionnelle. La nouvelle chaîne de la LFP est même en avance de 8 mois...sur les abonnements. Son patron Nicolas de Tavernost visait le million d'abonnés à la fin de la saison, en mai prochain. Le chiffre aura été atteint dès la mi-septembre avec 1,026 million d'abonnés déjà. Une belle réussite qui donne espoir pour l'avenir. Mais, hors de question de se reposer sur ses lauriers chez Ligue1+.

Ligue1+ ne veut pas marcher seul

En effet, cette réserve d'abonnés ne permet pas d'assurer la pérennité des clubs de Ligue 1 sur le long terme. Les droits TV totaux n'excéderaient pas 180 millions d'euros pour le moment. Un faible pactole qu'il faut continuer d'augmenter. Comment capter un nouveau public ? En récupérant le neuvième match de Ligue 1 pour avoir l'exclusivité du championnat ? Une possibilité admise par Nicolas de Tavernost lui-même même s'il discutera avec beIN Sports. Cependant, le boss de LFP Media mise surtout sur des partenariats avec quasiment tous les acteurs du marché.

« Il y a également un levier avec des offres groupées. Par exemple, dès lundi, L’Équipe lance une offre groupée avec Ligue1+ et tous les abonnements à L’Équipe. DAZN fait la même chose avec Ligue1+ en ajoutant d’autres droits sportifs. C’est avec cette combinaison d’abonnés que l’on arrivera à maximiser les abonnements », a indiqué dans La Provence l'ancien président de M6. De quoi compenser un peu l'absence de distribution par Canal+ même si les 9 millions d'abonnés de la chaîne cryptée seraient une grosse bouffée d'air frais pour Ligue1+.