ICONSPORT_266997_0525

Ligue 1+ annonce de nouvelles offres pour s'abonner

Ligue 121 sept. , 20:00
parMehdi Lunay
Ligue1+ a réussi ses débuts en France en atteignant le million d'abonnés dès le mois de septembre. Néanmoins, les revenus générés ne sont pas suffisants pour soulager les clubs. Nicolas de Tavernost doit ratisser large pour faire progresser sa chaîne.
Lancé en quelques semaines seulement, Ligue1+ ne connaît aucun problème à l'antenne avec une bonne qualité rédactionnelle. La nouvelle chaîne de la LFP est même en avance de 8 mois...sur les abonnements. Son patron Nicolas de Tavernost visait le million d'abonnés à la fin de la saison, en mai prochain. Le chiffre aura été atteint dès la mi-septembre avec 1,026 million d'abonnés déjà. Une belle réussite qui donne espoir pour l'avenir. Mais, hors de question de se reposer sur ses lauriers chez Ligue1+.

Ligue1+ ne veut pas marcher seul

En effet, cette réserve d'abonnés ne permet pas d'assurer la pérennité des clubs de Ligue 1 sur le long terme. Les droits TV totaux n'excéderaient pas 180 millions d'euros pour le moment. Un faible pactole qu'il faut continuer d'augmenter. Comment capter un nouveau public ? En récupérant le neuvième match de Ligue 1 pour avoir l'exclusivité du championnat ? Une possibilité admise par Nicolas de Tavernost lui-même même s'il discutera avec beIN Sports. Cependant, le boss de LFP Media mise surtout sur des partenariats avec quasiment tous les acteurs du marché.
« Il y a également un levier avec des offres groupées. Par exemple, dès lundi, L’Équipe lance une offre groupée avec Ligue1+ et tous les abonnements à L’Équipe. DAZN fait la même chose avec Ligue1+ en ajoutant d’autres droits sportifs. C’est avec cette combinaison d’abonnés que l’on arrivera à maximiser les abonnements », a indiqué dans La Provence l'ancien président de M6. De quoi compenser un peu l'absence de distribution par Canal+ même si les 9 millions d'abonnés de la chaîne cryptée seraient une grosse bouffée d'air frais pour Ligue1+.
Derniers commentaires

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Il n y a pas de fin de debat, Marseille est une ville de foot et on ne vient pas au stade 1 minute avant On nous dit venez avant 19H, on est la et partez apres minuit, il n y a pas de problème Inadmissible ce report par ce Parisien de la préfecture VU CE QU ON VECU DEJA AVEC L ANCIEN STADE A t il des consignes ? Fait il partit du groupe Whatsapp ? C est qui lui pour nous interdire comme ca et aider le PSG ?

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Ca reste le règlement. Est-ce que ça arrange l'OM de décaler plus longtemps le match? Ne pas oublier que la cérémonie du ballon d'or, ça reste une chose secondaire. Les matches passent avant. Les parisiens ont eu la récompenses principales à savoir la Coupe de la LdC.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Le report est une décision de bon sens. Mais déplacer le match à une date où le PSG a des obligations, c'est irrespectueux oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

