TV : DAZN sort une offre explosive pour Ligue 1+

Par Claude Dautel

Au moment où la Ligue 1 a ouvert les abonnements à sa chaîne, les opérateurs rivalisent d'offres. Après Amazon Prime, c'est DAZN qui fait une proposition très tentante pour les amateurs de foot.

Un an après avoir matraqué les amateurs de football avec un abonnement très cher pour suivre la Ligue 1, DAZN fait désormais partie des opérateurs qui diffuseront le championnat de France à compter du week-end prochain. Mais dans un climat de concurrence, et face à Prime Vidéo qui propose un abonnement à 12,99 euros par mois, DAZN a riposté non pas sur le secteur du prix, mais sur celui du catalogue.

En effet, l'opérateur propose la même offre que Ligue 1+, à savoir 9,99 euros pour les trois premiers mois, puis 14,99 euros par mois, mais en plus les abonnés auront toute la Serie A et les coupes italiennes, ainsi que le championnat de Belgique, des matchs des meilleurs clubs néerlandais ainsi que la Pro A de basket. 

DAZN riposte à l'offre de Prime Vidéo sur Ligue 1+

Tout cela sera donc disponible sur DAZN via un seul abonnement au prix de Ligue 1 dès ce lundi après-midi. Reste que de nombreux amateurs de football se rappellent que la qualité des images sur DAZN la saison passée était désastreuse via leur application, alors que le même match diffusé sur DAZN via MyCanal était de meilleure qualité. Sachant que désormais DAZN n'est plus sur Canal, certains redoutent que cette offre soit tout de même un retour en arrière niveau confort de visionnage. Le diffuseur n'a pas communiqué sur ce sujet...

 