TV ‍: DAZN sort une offre explosive pour Ligue 1+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Au moment où la Ligue 1 a ouvert les abonnements à sa chaîne, les opérateurs rivalisent d'offres. Après Amazon Prime, c'est DAZN qui fait une proposition très tentante pour les amateurs de foot.

Un an après avoir matraqué les amateurs de football avec un abonnement très cher pour suivre la Ligue 1, DAZN fait désormais partie des opérateurs qui diffuseront le championnat de France à compter du week-end prochain. Mais dans un climat de concurrence, et face à Prime Vidéo qui propose un abonnement à 12,99 euros par mois, DAZN a riposté non pas sur le secteur du prix, mais sur celui du catalogue.

En effet, l'opérateur propose la même offre que Ligue 1+, à savoir 9,99 euros pour les trois premiers mois, puis 14,99 euros par mois, mais en plus les abonnés auront toute la Serie A et les coupes italiennes, ainsi que le championnat de Belgique, des matchs des meilleurs clubs néerlandais ainsi que la Pro A de basket.

DAZN riposte à l'offre de Prime Vidéo sur Ligue 1+

🚨 𝗗𝗔𝗭𝗡 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗘 𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗’𝗨𝗡𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘̀𝗧𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 + 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡… 📺🍿



💰 9,99€ les 3 premiers mois puis 14,99€ / mois (en souscrivant avant le… pic.twitter.com/escfXv6Piu — Actu Foot (@ActuFoot_) August 11, 2025

Tout cela sera donc disponible sur DAZN via un seul abonnement au prix de Ligue 1 dès ce lundi après-midi. Reste que de nombreux amateurs de football se rappellent que la qualité des images sur DAZN la saison passée était désastreuse via leur application, alors que le même match diffusé sur DAZN via MyCanal était de meilleure qualité. Sachant que désormais DAZN n'est plus sur Canal, certains redoutent que cette offre soit tout de même un retour en arrière niveau confort de visionnage. Le diffuseur n'a pas communiqué sur ce sujet...