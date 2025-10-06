Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !

Les relations entre LFP Média et la chaîne sportive qatarie sont détestables, au point que désormais le contentieux entre la Ligue 1 et Beinsports se réglera devant un tribunal.

L'Equipe révèle qu'une nouvelle fois le diffuseur qatari n'a pas payé ce dimanche la totalité des droits prévus pour la rencontre du samedi en fin d'après. Sur les 18 millions d'euros attendus par la Ligue de Football Professionnel, ce sont seulement 14 millions d'euros qui sont arrivés à la date d'échéance. Beinsports estime en effet que le choix du match du samedi n'est pas équitable, la chaîne Ligue 1+, qui a le choix numéro 1, pouvant se réserver l'essentiel des rencontres du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. S'estimant lésé, le média sportif refuse de payer l'intégralité des droits, et a même attaqué la LFP en justice en réclamant 29 millions d'euros. Avant même de savoir ce qu'il adviendra du fameux neuvième match de Ligue 1, que la LFP souhaite récupérer dans un an pour avoir l'exclusivité des matchs de chaque journée sur sa chaîne Ligue 1+ , Beinsports se fâche déjà. En effet,révèle qu'une nouvelle fois le diffuseur qatari n'a pas payé ce dimanche la totalité des droits prévus pour la rencontre du samedi en fin d'après. Sur les 18 millions d'euros attendus par la Ligue de Football Professionnel, ce sont seulement 14 millions d'euros qui sont arrivés à la date d'échéance. Beinsports estime en effet que le choix du match du samedi n'est pas équitable, la chaîne Ligue 1+, qui a le choix numéro 1, pouvant se réserver l'essentiel des rencontres du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. S'estimant lésé, le média sportif refuse de payer l'intégralité des droits, et a même attaqué la LFP en justice en réclamant 29 millions d'euros.

Beinsports et la Ligue 1 sont en guerre

De son côté, la Ligue de Football Professionnel n'est pas décidée à se laisser faire, et sa filiale en charge des droits TV, LFP Média a aussi attaqué en justice Beinsports afin que la chaîne dirigée de loin par Nasser Al-Khelaifi règle immédiatement ce qu'elle doit à la Ligue 1. Le tribunal parisien en charge du dossier prendra une première décision à la fin du mois d'octobre, avant de se pencher plus longuement sur le dossier dans les mois qui viennent. Et si les deux parties sont désormais devant les tribunaux, c'est que les discussions entre Nicolas de Tavernost et Yousef Al-Obaidly, le patron de Beinsports sont totalement rompues après une dernière réunion le 26 août.

Face à ce constat d'échec, la LFP et Beinsports ont désormais chargé leurs avocats respectifs de pousser le dossier devant la justice. En attendant, les 18 clubs de Ligue 1 attendent encore une partie du chèque attendue en octobre, espérant probablement que la chaîne sportive retrouve ses esprits. De son côté, Nasser Al-Khelaifi, qui a plusieurs casquettes dans ce dossier, se tient forcément à distance. Et cela même si le Paris Saint-Germain n'aura pas un énorme chèque en fin de saison en provenance des droits TV.