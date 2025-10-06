ICONSPORT_256735_0302
Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !

TV06 oct. , 21:40
parClaude Dautel
Les relations entre LFP Média et la chaîne sportive qatarie sont détestables, au point que désormais le contentieux entre la Ligue 1 et Beinsports se réglera devant un tribunal.
Avant même de savoir ce qu'il adviendra du fameux neuvième match de Ligue 1, que la LFP souhaite récupérer dans un an pour avoir l'exclusivité des matchs de chaque journée sur sa chaîne Ligue 1+, Beinsports se fâche déjà. En effet, L'Equipe révèle qu'une nouvelle fois le diffuseur qatari n'a pas payé ce dimanche la totalité des droits prévus pour la rencontre du samedi en fin d'après. Sur les 18 millions d'euros attendus par la Ligue de Football Professionnel, ce sont seulement 14 millions d'euros qui sont arrivés à la date d'échéance. Beinsports estime en effet que le choix du match du samedi n'est pas équitable, la chaîne Ligue 1+, qui a le choix numéro 1, pouvant se réserver l'essentiel des rencontres du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. S'estimant lésé, le média sportif refuse de payer l'intégralité des droits, et a même attaqué la LFP en justice en réclamant 29 millions d'euros.

Beinsports et la Ligue 1 sont en guerre

De son côté, la Ligue de Football Professionnel n'est pas décidée à se laisser faire, et sa filiale en charge des droits TV, LFP Média a aussi attaqué en justice Beinsports afin que la chaîne dirigée de loin par Nasser Al-Khelaifi règle immédiatement ce qu'elle doit à la Ligue 1. Le tribunal parisien en charge du dossier prendra une première décision à la fin du mois d'octobre, avant de se pencher plus longuement sur le dossier dans les mois qui viennent. Et si les deux parties sont désormais devant les tribunaux, c'est que les discussions entre Nicolas de Tavernost et Yousef Al-Obaidly, le patron de Beinsports sont totalement rompues après une dernière réunion le 26 août.
Face à ce constat d'échec, la LFP et Beinsports ont désormais chargé leurs avocats respectifs de pousser le dossier devant la justice. En attendant, les 18 clubs de Ligue 1 attendent encore une partie du chèque attendue en octobre, espérant probablement que la chaîne sportive retrouve ses esprits. De son côté, Nasser Al-Khelaifi, qui a plusieurs casquettes dans ce dossier, se tient forcément à distance. Et cela même si le Paris Saint-Germain n'aura pas un énorme chèque en fin de saison en provenance des droits TV.
Derniers commentaires

OL : Textor ruine les espoirs de Lyon

Les Lyonnais c'est vraiment les champions du monde toutes catégories confondu de l'utilisation du "si". Avec des "si" vous seriez champion de France et d'Europe tout les ans...

L'OM sera champion, il prend les paris

En coupe de France tout le monde a ses chances, sur un match tout est possible

L'OM sera champion, il prend les paris

Le PSG répondra aussi présent en Coupe de France.

L'OM sera champion, il prend les paris

Il dit juste qu'il espère. Comme tous les supporters de l'OM mais le PSG aura le répondant et sera champion de France, surtout avec de probables réajustements au mercato d'hiver pour essayer de regagner la Ligue des Champions.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Alvarez 2030 Greenwood 2029 Pas certain pour autant que leurs destins soient liés... Greenwood dans 2 ans c'est 100 patates. Combien pourront les mettre ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

