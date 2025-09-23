TV : Carton d'audience pour Ligue 1+ et OM-PSG

Rires, vu comme je le fais danser on peut dire qu'il est déjà danseuse étoile.
Mais qui dit ca ?? Qui dit que ce nest pas grave ?? Hormis l'extrême droite pour fabuler et etre dans le rôle du gentil calimero je vois pas... Ah si c'était de l'ironie alors... ca me rassure
Il dit de la merde.... pour le joueur de classe qu'il était, ça fait mal :/
Peut être tout simplement un prêt dans un club où il aura plus sa chance de batailler pour être titulaire. Au PSG c'est peine perdue avec nos trois artistes.
Espérons et surtout qu'il ne lui arrive rien. La Ligue 1 a besoin du 2e clubs le plus titré de France
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
Vous êtes les meilleurs, MERCI ❤️🔥 Notre football, votre chaîne 🤝