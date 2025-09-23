TV : Carton d'audience pour Ligue 1+ et OM-PSG

ICONSPORT_271638_0458
Dans un communiqué publié ce mardi 23 septembre au soir, la LFP a divulgué les chiffres d'audience du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C'est un carton.
La LFP apprécie sans aucun doute l'engouement généré par sa nouvelle plateforme de diffusion du championnat de France, Ligue 1+. Après avoir annoncé le dépassement du million d'abonnés, bien plus rapidement que ce qui était prévu, la ligue a reçu de très belles données concernant le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans un communiqué paru au lendemain du Classique, la LFP indique que Ligue 1+ « s'est classée 5e chaîne nationale et leader de la télévision payante sur la soirée ».
Un match qui a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 1,4 million, « soit une part d’audience de 5,8% en 4+ et 15,7% sur les hommes en 25-49 ans ». Des chiffres qui régalent la Ligue, alors que les réseaux sociaux de Ligue 1+ ont fait un carton avec plus de 31 millions de vidéos vues, et 34 millions d'impressions. Un record sur une journée de championnat depuis le début de la saison. Et ce, en pleine cérémonie de remise du Ballon d'Or, alors que la rencontre avait été reportée à un lundi à 20h.
