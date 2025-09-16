LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Ligue des champions, phase de ligue, 1ère journée

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid – OM 2-1 2-1

Buts : Mbappé (29e sur pen., 81e sur pen.) pour le Real ; Weah (22e) pour l’OM

Parfois en grande difficulté mais souvent courageux, l'Olympique de Marseille a bien résisté au Real Madrid avant de finalement céder 2-1. Auteur de deux penaltys réussis, Kylian Mbappé est le bourreau des Marseillais.

Après un début de saison mitigé en Ligue 1, l'OM entamait sa Ligue des champions par le match le plus prestigieux sur le papier : un déplacement au Real Madrid. Les Merengue prouvaient d'entrée toute leur qualité, étouffant Marseille dans le jeu. Les occasions s'accumulaient avec un retourné de Mbappé au ras du poteau (2e), un poteau de Mastantuono (6e) et plusieurs arrêts décisifs de Rulli. L'OM était sous l'eau avant de sortir de son trou. Weah frôlait la lucarne d'une belle frappe (15e) avant de trouver la faille, bien servi par Greenwood qui venait de chiper le ballon à Güler.

L'avantage des Phocéens ne durait pas longtemps. Kondogbia fauchait Rodrygo dans la surface. Mbappé trompait Rulli sur le penalty pour égaliser. Le gardien argentin était plus en réussite sur les tentatives dans le jeu, écœurant littéralement les attaquants madrilènes. Après le repos, l'OM était plus entreprenant et donnait plus de travail à Courtois. Le Belge devait notamment s'interposer devant Aubameyang (57e). Marseille y croyait et cela se renforçait quand Carvajal était exclu pour un coup de tête sur Rulli (72e).

Néanmoins, Medina concédait un nouveau penalty quelques minutes plus tard, touchant le ballon du bras sur un tacle défensif. Mbappé gagnait son deuxième duel avec Rulli même si ce dernier touchait le ballon. Le but de trop pour l'OM qui devait s'incliner 2-1. Une défaite frustrante mais un match intéressant qui montre que les hommes de De Zerbi auront leurs chances dans cette ligue des champions.