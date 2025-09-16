ICONSPORT_270916_0137

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Ligue des Champions16 sept. , 23:01
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 1ère journée
Stade Santiago-Bernabeu
Real Madrid – OM 2-1
Buts : Mbappé (29e sur pen., 81e sur pen.) pour le Real ; Weah (22e) pour l’OM
Parfois en grande difficulté mais souvent courageux, l'Olympique de Marseille a bien résisté au Real Madrid avant de finalement céder 2-1. Auteur de deux penaltys réussis, Kylian Mbappé est le bourreau des Marseillais.
Après un début de saison mitigé en Ligue 1, l'OM entamait sa Ligue des champions par le match le plus prestigieux sur le papier : un déplacement au Real Madrid. Les Merengue prouvaient d'entrée toute leur qualité, étouffant Marseille dans le jeu. Les occasions s'accumulaient avec un retourné de Mbappé au ras du poteau (2e), un poteau de Mastantuono (6e) et plusieurs arrêts décisifs de Rulli. L'OM était sous l'eau avant de sortir de son trou. Weah frôlait la lucarne d'une belle frappe (15e) avant de trouver la faille, bien servi par Greenwood qui venait de chiper le ballon à Güler.
L'avantage des Phocéens ne durait pas longtemps. Kondogbia fauchait Rodrygo dans la surface. Mbappé trompait Rulli sur le penalty pour égaliser. Le gardien argentin était plus en réussite sur les tentatives dans le jeu, écœurant littéralement les attaquants madrilènes. Après le repos, l'OM était plus entreprenant et donnait plus de travail à Courtois. Le Belge devait notamment s'interposer devant Aubameyang (57e). Marseille y croyait et cela se renforçait quand Carvajal était exclu pour un coup de tête sur Rulli (72e).  
Néanmoins, Medina concédait un nouveau penalty quelques minutes plus tard, touchant le ballon du bras sur un tacle défensif. Mbappé gagnait son deuxième duel avec Rulli même si ce dernier touchait le ballon. Le but de trop pour l'OM qui devait s'incliner 2-1. Une défaite frustrante mais un match intéressant qui montre que les hommes de De Zerbi auront leurs chances dans cette ligue des champions.

Champions League

16 septembre 2025 à 21:00
Real Madrid
Mbappé Lottin28'Mbappé Lottin81'
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Weah22'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Remplacement
88
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
B. Pavard
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Penalty
81
K. Mbappé
Real MadridReal Madrid
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Derniers commentaires

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Balerdi aussi est une girouette: un match c'est un crack et le match suivant c'est une grosse tanche

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Avec un "l" pour rester poli ^^

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Où sont tes définitions des figures de styles le fuyard là, rires?

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Que tu es drôle le fuyard là, rires. Tu en perds tes moyens, et oui. " Je t'es expliqué" tu dis? Tu ne sais pas faire la différence entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être et tu veux donner des leçons de figures de styles? Tu dis "avoir expliqué" ou "être expliqué"? Le français n'est décidément pas ton fort. Abstiens toi, ça t'évitera de montrer l'inculte que tu es. Maitre Capello là. Rires.

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Tu me fais juste rigoler à chaque fois que je vois tes com ^^ C'est même pas l'om que je troll, c'est juste toi lol Tu es un sacré numéro et de loin le mec le plus affligeant qu'il m'ait été donné d'observer sur un forum de discussion. À chaque fois ça ne rate pas. Tu avais juste à dire dommage, on s'est quand même bien défendu on n'est pas passé loin, mais non tu es obligé de justifier la défaite par l'arbitrage comme à chaque défaite de l'om et ça, c'est ce qui me fait beaucoup rire chez toi. Ya pas à devenir agressif hein Respire un coup et va faire dodo. Tu devrais pourtant avoir l'habitude de te faire plier donc prends un peu de recul et dis-toi que c'est juste la routine et que tu n'y peux rien... C'est marseille bébé quoi 😆

