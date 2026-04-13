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Une nouvelle humiliation attend Mbappé avec le Real

Kylian Mbappé13 avr. , 16:30
parEric Bethsy
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Loin de sa meilleure forme, Kylian Mbappé traverse une période compliquée. L’attaquant français se dirige vers une saison sans trophée collectif avec le Real Madrid. Quant au titre de meilleur buteur de Liga, une menace totalement inattendue se profile.
Connu pour sa force mentale, Kylian Mbappé ne peut quand même pas rester indifférent face à toutes ces critiques. L’attaquant du Real Madrid n’est jamais épargné par les commentaires négatifs. Et le phénomène s’est encore accentué ces derniers mois, surtout après l’épisode de sa blessure. En Espagne, beaucoup n’ont pas aimé voir le Français pointer du doigt le staff médical de la Maison Blanche. Ces mêmes détracteurs qui constataient la meilleure forme des Merengue en l’absence de leur buteur.

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Quoi qu’il en soit, avec ou sans Kylian Mbappé, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche, tandis que le Bondynois n’est même pas certain de se consoler avec le titre de « Pichichi ». Tout au long de la saison, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a survolé le classement des buteurs de Liga. Aucun attaquant du FC Barcelone n’a suivi le rythme dans la mesure où Robert Lewandowski et Ferran Torres font preuve d'irrégularité. Seulement voilà, Kylian Mbappé, pas aidé par ses passages à l’infirmerie, n'a pas tenu son rythme. Le Merengue n’a inscrit qu’un seul but lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Et pendant ce temps-là, un concurrent totalement inattendu est apparu.
On parle de Vedat Muriqi dont la course pour le maintien avec Majorque ne l’empêche pas d’empiler les buts. Décisif contre le Real Madrid (2-1) le 4 avril dernier, l’international kosovar s’est offert un doublé face au Rayo Vallecano (3-0) dimanche. Le voilà maintenant à 21 réalisations en Liga, contre les 23 de Kylian Mbappé. La menace se rapproche dangereusement pour le capitaine des Bleus qui n’avait sûrement pas imaginé perdre le trophée à cause d’un joueur de Majorque.
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Ça va pas se faire de suite la vente, ca sera pour plus tard , si mc court ouvre son capital ça veut dire aussi qu'il prépare doucement ca sorti

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
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O. Lyonnais
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Rennes
5029148749418
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49291541050437
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Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
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Toulouse
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11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
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Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
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Nice
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