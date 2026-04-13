Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé
Kylian Mbappé dans le doute

Mbappé : 1 but en 7 matchs, l'Espagne l'attaque

Kylian Mbappé13 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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Le Real Madrid jouera mercredi soir un match décisif à Munich, et Kylian Mbappé va devoir éviter une saison blanche avec son club. En Espagne, on s'inquiète pour le joueur français.
31 buts en 38 matches, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé affiche des statistiques affolantes...sur le papier. Car, la réussite de l'ancien joueur du PSG ne masque pas la saison pour l'instant mitigée du Real Madrid, laquelle pourrait même devenir très médiocre en cas d'élimination par le Bayern Munich en Ligue des champions. Un match qui arrive au mauvais moment pour Mbappé, lequel n'a marqué qu'un seul but lors des sept derniers matchs des Merengue, et surtout ne convertit plus aussi facilement les occasions qu'il (4% contre 25% avant). Alors forcément, dans le quotidien sportif Marca on commence à sérieusement s'agacer, au point même de titrer Mbappé se perd à moins de 48 heures du déplacement en Bavière. Peu importe si l'attaquant des Bleus a fini le visage en sang vendredi soir lors du nul contre Gérone, la star madrilène doit retrouver des couleurs, prévient le très populaire média espagnol.

Mbappé n'est plus un dieu à Madrid

Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a toujours été protégé par son incroyable efficacité. Cependant, comme ce n'est plus le cas, alors les journalistes et les supporters se lâchent un peu. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, le Real Madrid s'est montré plus efficace lorsque Mbappé était absent. « Le plus frustrant est peut-être le sentiment que lorsque Mbappé est sur le terrain, les performances de Vinicius chutent de moitié, lui qui était si décisif avant l'interruption. La blessure au genou de Mbappé avait permis d'aligner un onze de départ plus compact et plus travailleur … et les résultats étaient au rendez-vous », écrit Joel Del Rio, journaliste de Marcia.
Après le nul face à Gérone, qui a probablement sonné le glas des espoirs madrilènes dans la course au titre de champion d'Espagne face au FC Barcelone, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné ce week-end en raison de la pose de points de suture sur sa blessure. Mais dans les tribunes de Santiago-Bernabeau, certains commencent à s'agacer de tout cela et la question est désormais posée concernant l'intérêt d'avoir fait signer Mbappé. « Je suis supporter du Real depuis 20 ans, j’achète leurs maillots, je les défends depuis toujours. Et j’explique que tout allait bien au Real avant que Perez décide de saboter l’équipe en ramenant Mbappé alors qu’on n’en avait pas besoin », lance un fan madrilène sur le nerfs.
En attendant, le Real Madrid et Kylian Mbappé joueront une balle de match mercredi soir à l'Allianz Arena. Si le club de Florentino Perez passe à la trappe en Ligue des champions, alors on en sera à deux saisons blanches pour le champion du monde 2018 qui pourra difficilement prétendre au Ballon d'Or 2026. La presse espagnole l'attend déjà au tournant, c'est une évidence.
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Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

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Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Désolé j'avais pas vu que Dieng était en tong ... Bref, comme d'habitude, tu crashes ton fiel sans avoir regardé le match car sinon tu verrais que Lorient a drôlement tenté pour un adversaire "en tong" ...

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Vla le rageux... Comme le dit Sergio, envoies donc ton CV, on verra si tu fera mieux que Fonseca. C'est beau de déverser sa haine devant son écran de PC.

Ligue 1

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