Au lendemain de la sortie du nouvel album d'Orelsan, Kylian Mbappé avait riposté avec violence à une chanson de l'artiste. Ce mercredi, Orelsan a répondu tranquillement à la star française du Real Madrid. Et ce dernier lui a déjà répondu.
C'est une histoire qui a pris tout le monde de court le week-end dernier. En réponse aux paroles d'une chanson d'Orelsan qui citait son nom, Kylian Mbappé, sans aucun sens du premier degré, avait copieusement attaqué le rappeur français. « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », avait riposté le joueur madrilène, visiblement furieux mais qui n'avait clairement pas écouté le morceau en question. Invité ce mercredi de Fun Radio, Orelsan, dont l'album et la prochaine tournée sont un énorme carton populaire, n'a pas souhaité répondre directement à Kylian Mbappé. Et il s'est même amusé d'une rumeur qui a circulé, à savoir que tout cela était un coup de marketing.

Mbappé n'a rien compris, Orelsan s'en fout

Revenant sur cette chanson, à laquelle Kylian Mbappé a réagi sans aucun recul, Orelsan a remis tout cela en perspective. « Juste avant « La Petite voix », il y a un morceau où je dis pas mal de choses négatives sur l’amitié. Et cela forme une critique négative à l’intérieur de moi qui va commencer à me bouffer et à me faire voir que du négatif. C’est la thématique de l’album et du film, à savoir comment on se situe par rapport à la négativité. Cela parle aussi des réseaux sociaux avec les articles, le rage-bait. J’ai pas spécialement envie de parler de Mbappé, car déjà c’est une incompréhension et je pense qu’il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. C'est ça qu'il faut que je fasse. Peut-être que c’est un coup de promo, on ne sait pas... », s'est amusé Orelsan, visiblement pas plus perturbé que cela pas toute cette histoire.
Présent en conférence de presse à la veille de France-Ukraine, Kylian Mbappé a été interrogé sur ce sujet et sa réponse a été laconique. « Je n’ai rien à dire, ça ne m’intéresse pas », a expliqué le capitaine de l'équipe de France. Dont acte.
0
Loading