Furieux, Mbappé répond au coup de griffe d'Orelsan

Tjrs pas de confamnations ? tjrs pas d affaires en rapport avec le PSG ? Tu devrais plutot nous sortir les condamnations et mise en examens de celui qui a une statut au velodrome ...
On voit maintenant ce qu'attendait Ali Zarrak quand il a fourni ces places à Rothen. C'est pas malin de se dévoiler ainsi, et d'afficher des messages privés, juste pour se venger de l'appréciation d'un commentateur estampillé pro PSG (et grande gueule). Quels sont les autres journalistes à qui il donne des places ? On va se poser la question maintenant quand une chronique semblera trop indulgente. Et quid de ses autres conflits ? Quand Papin se fait menacer par 2 gars en moto pour des tensions liées seulement à la réserve, ces 2 gars n'auraient pas bénéficié de places dans les loges eux aussi ?
Satriano c est un millions pour le prèt d une année et après il retourne a lens .
4m c'est aussi le prix de votre defenseur kluivert qui est une calamité
Ce sera toujours plus simple de virer le Patou que 7 ou 8 des nombreuses chèvres des PansBagnats … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.
🚨 « 𝗧𝗨 𝗩𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗟𝗘𝗥 𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ » Fan de Caen, Orelsan 𝗧𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 la famille Mbappé 🇫🇷 dans son nouveau titre “La petite voix” 🥶🎵 : « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour pic.x.com/HJJeBRBpAZ