Furieux, Mbappé répond au coup de griffe d'Orelsan

SMC07 nov. , 13:40
parClaude Dautel
Dans son dernier album, Orelsan a mis un petit coup de griffe à la famille Mbappé, qui est désormais propriétaire du Stade Malherbe Caen. Visiblement, du côté de Madrid, Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié.
« Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Le couplet réservé au propriétaire du SM Caen, signé Orelsan, dans une chanson de son nouvel album, a visiblement fait monter la température du côté de l'attaquant français du Real Madrid, informé de cette charge de quelques secondes dans La petit voix. Alors, c'est via les réseaux sociaux, et dans un style très direct et limite méprisant, que Kylian Mbappé a répondu à Orelsan, affirmant que ce dernier avait tenté de rentrer dans le capital du club lors du rachat des parts d'Oaktree avec une offre qui a visiblement fait sourire le clan Mbappé.

Mbappé n'est pas content

Dans cette bataille à distance, Kylian Mbappé a été brutal contre la star française du rap. « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », a riposté le propriétaire du SM Caen. Une réponse agressive qui a fait bondir des supporters malherbistes, sidérés de voir que Kylian Mbappé avait pris au premier degré la chanson d'Orelsan, et surtout qu'il soit aussi vindicatif contre quelqu'un qui est clairement attaché à la Basse-Normandie et à la ville de Caen. Au point d'envisager que ce n'était pas le Kid de Bondy en personne qui avait écrit cette réponse sur X (anciennement Twitter). A quelques heures du match Caen-Paris 13 Atlético, cela pourrait mettre de l'ambiance dans les tribunes du Stade d'Ornano.
Loading