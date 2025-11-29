Signature annulée, le Real a déçu Kylian Mbappé

Bravo Monaco vous m'avez régalé
Ravi de pouvoir te faire plaisir
Tg, si Turpin voulait favoriser le PSG il aurait mis rouge des la 15eme minute a Camara... Ensuite je ne savais pas que Oullins Pierre Benite ds la metropole Lyonnais etait a 80km de Paris ?
Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) vient mettre un carton rouge imaginaire à un monégasque pour sauver le PSG. Un pénalty sera-t-il offert au PSG ?
Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) met un carton rouge imaginaire au monégasque pour sauver le PSG de la défaite.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading
🚨🇫🇷 Real Madrid have informed Liverpool that they won’t proceed with Ibrahima Konaté deal for 2026. After having Konaté on shortlist for long time, deal off — reports @TheAthleticFC. Konaté, still discussing new deal at Liverpool. Proposal on the table, no final decision yet.