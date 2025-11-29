Signature annulée, le Real a déçu Kylian Mbappé

Impatient de compter un compatriote supplémentaire au Real Madrid, Kylian Mbappé a été déçu. L’attaquant français ne s’attendait pas à voir ses dirigeants écarter la piste menant au défenseur central Ibrahima Konaté dont le contrat à Liverpool expire en juin prochain.

L’information a surpris. Cette semaine, The Athletic et le journaliste Fabrizio Romano ont révélé la fin de la piste Ibrahima Konaté au Real Madrid. Le défenseur central en fin de contrat à Liverpool était annoncé dans le viseur madrilène depuis plusieurs mois. La perspective de le récupérer libre l’été prochain séduisait la Maison Blanche. Et le Français ne semblait pas insensible à l’idée de s’installer dans la capitale espagnole, bien au contraire. Mais sauf rebondissement, le scénario ne se produira pas.

Le Real Madrid a communiqué sa décision à Liverpool et a surpris ses propres joueurs, à commencer par Kylian Mbappé . Selon les informations de Defensa Central, le capitaine de l’équipe de France était favorable à l’arrivée de son compatriote. Les deux hommes auraient régulièrement évoqué cette possibilité pendant les rassemblements des Bleus. Déçu, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devra pourtant admettre que le motif de ce choix se comprend. La source espagnole explique que le Real Madrid considère toujours Ibrahima Konaté comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Mais les dirigeants madrilènes ont forcément remarqué sa baisse de régime ces derniers mois.

Aux côtés de son capitaine Virgil van Dijk, le roc formé à Sochaux n’a plus le même rendement en Angleterre. Ce qui explique en partie la crise sportive des Reds. Rappelons également qu’Ibrahima Konaté a perdu sa place de titulaire en équipe de France au profit de Dayot Upamecano et de William Saliba. Le natif de Paris traverse un moment difficile dans sa carrière. Un contexte qui pourrait bien faire les affaires de Liverpool, toujours déterminé à prolonger son contrat.