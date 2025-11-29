ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Signature annulée, le Real a déçu Kylian Mbappé

Kylian Mbappé29 nov. , 18:00
parEric Bethsy
0
Impatient de compter un compatriote supplémentaire au Real Madrid, Kylian Mbappé a été déçu. L’attaquant français ne s’attendait pas à voir ses dirigeants écarter la piste menant au défenseur central Ibrahima Konaté dont le contrat à Liverpool expire en juin prochain.
L’information a surpris. Cette semaine, The Athletic et le journaliste Fabrizio Romano ont révélé la fin de la piste Ibrahima Konaté au Real Madrid. Le défenseur central en fin de contrat à Liverpool était annoncé dans le viseur madrilène depuis plusieurs mois. La perspective de le récupérer libre l’été prochain séduisait la Maison Blanche. Et le Français ne semblait pas insensible à l’idée de s’installer dans la capitale espagnole, bien au contraire. Mais sauf rebondissement, le scénario ne se produira pas.
Le Real Madrid a communiqué sa décision à Liverpool et a surpris ses propres joueurs, à commencer par Kylian Mbappé. Selon les informations de Defensa Central, le capitaine de l’équipe de France était favorable à l’arrivée de son compatriote. Les deux hommes auraient régulièrement évoqué cette possibilité pendant les rassemblements des Bleus. Déçu, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devra pourtant admettre que le motif de ce choix se comprend. La source espagnole explique que le Real Madrid considère toujours Ibrahima Konaté comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Mais les dirigeants madrilènes ont forcément remarqué sa baisse de régime ces derniers mois.

Lire aussi

PSG, Real, Barça… Upamecano leur fait une demande follePSG, Real, Barça… Upamecano leur fait une demande folle
Aux côtés de son capitaine Virgil van Dijk, le roc formé à Sochaux n’a plus le même rendement en Angleterre. Ce qui explique en partie la crise sportive des Reds. Rappelons également qu’Ibrahima Konaté a perdu sa place de titulaire en équipe de France au profit de Dayot Upamecano et de William Saliba. Le natif de Paris traverse un moment difficile dans sa carrière. Un contexte qui pourrait bien faire les affaires de Liverpool, toujours déterminé à prolonger son contrat.
0
Derniers commentaires

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Bravo Monaco vous m'avez régalé

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Ravi de pouvoir te faire plaisir

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Tg, si Turpin voulait favoriser le PSG il aurait mis rouge des la 15eme minute a Camara... Ensuite je ne savais pas que Oullins Pierre Benite ds la metropole Lyonnais etait a 80km de Paris ?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) vient mettre un carton rouge imaginaire à un monégasque pour sauver le PSG. Un pénalty sera-t-il offert au PSG ?

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) met un carton rouge imaginaire au monégasque pour sauver le PSG de la défaite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

