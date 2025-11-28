Dayot Upamecano

PSG, Real, Barça… Upamecano leur fait une demande folle

Mercato28 nov. , 22:00
parEric Bethsy
0
A quelques mois de la fin de son contrat, le Français Dayot Upamecano se dirige vers un départ libre l’été prochain. Le défenseur central du Bayern Munich peine toujours à s’entendre avec ses dirigeants, mais aussi avec ses courtisans à qu’il réclame une énorme prime à la signature.
Régulièrement interrogés sur la situation de Dayot Upamecano, les dirigeants du Bayern Munich ne manifestent aucune inquiétude. Le club bavarois se dit confiant quant aux négociations avec son défenseur central en fin de contrat. Il n’empêche qu’après des mois de discussions, le Français de 27 ans n’a toujours pas prolongé et se dirige vers un départ libre l’été prochain. L’ancien joueur du RB Leipzig sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier.
Il y a tout de même une bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Si Dayot Upamecano se montre exigeant avec ses supérieurs, sa gourmandise risque aussi de poser problèmes à ses admirateurs. Compte tenu de sa situation contractuelle, celui que l’on considère comme l’un des tout meilleurs défenseurs centraux au monde a évidemment de prestigieux courtisans. On parle du Real Madrid, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, en attendant d’autres potentiels concurrents. Mais chacun d’entre eux sera probablement réticent à l’idée d’accepter la folle demande révélée par Defensa Central.

Lire aussi

PSG ou Real, Liverpool accepte 30 millions pour KonatéPSG ou Real, Liverpool accepte 30 millions pour Konaté
D’après la source espagnole, l’international tricolore réclamerait une prime à la signature comprise entre 15 et 18 millions d’euros ! Le tout sans compter un salaire annuel net à 8 millions d’euros. Bien évidemment, un transfert coûterait beaucoup plus cher. Mais les clubs intéressés n’avaient sans doute pas prévu de miser autant sur un joueur en fin de contrat. Les échanges entre les différentes parties devraient donc durer un moment sachant que Dayot Upamecano, en position de force, n’a aucun intérêt à se précipiter.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271831_0211
OL

OL : Morton niveau D2, l’Angleterre ne le reconnaît pas

ICONSPORT_277852_0098
Ligue 1

L1 : Samba propulse Rennes dans le top 4

ICONSPORT_277886_0004
PSG

PSG : Lucas Chevalier reçoit un ultimatum

ICONSPORT_227934_0150
Coupe de France

CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2

Fil Info

23:00
OL : Morton niveau D2, l’Angleterre ne le reconnaît pas
22:38
L1 : Samba propulse Rennes dans le top 4
22:30
PSG : Lucas Chevalier reçoit un ultimatum
22:15
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
21:30
OM : Ce départ pour zéro euro qui fait rager Benatia
21:00
De l'Allemagne jusqu'en Italie, le PSG les excite tous
20:30
Lens contacte un roc ghanéen en défense
20:00
PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

Derniers commentaires

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Elle va parfaitement sur le plan financier comme le sportif

Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser

Pour moi ca sera de toute facon Liga --> MLS.

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Va t occupé de ton équipe ok

Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé

"la victoire contre Tottenham durant laquelle il a inscrit le but de l’égalisation parisienne." Pacho a inscrit le 4ème but. Le but de l'égalisation a été inscrit par Vitinha.

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Il reste plus que a vendre le stade

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading