PSG, Real, Barça… Upamecano leur fait une demande folle

A quelques mois de la fin de son contrat, le Français Dayot Upamecano se dirige vers un départ libre l’été prochain. Le défenseur central du Bayern Munich peine toujours à s’entendre avec ses dirigeants, mais aussi avec ses courtisans à qu’il réclame une énorme prime à la signature.

Régulièrement interrogés sur la situation de Dayot Upamecano, les dirigeants du Bayern Munich ne manifestent aucune inquiétude. Le club bavarois se dit confiant quant aux négociations avec son défenseur central en fin de contrat. Il n’empêche qu’après des mois de discussions, le Français de 27 ans n’a toujours pas prolongé et se dirige vers un départ libre l’été prochain. L’ancien joueur du RB Leipzig sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier.

Il y a tout de même une bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Si Dayot Upamecano se montre exigeant avec ses supérieurs, sa gourmandise risque aussi de poser problèmes à ses admirateurs. Compte tenu de sa situation contractuelle, celui que l’on considère comme l’un des tout meilleurs défenseurs centraux au monde a évidemment de prestigieux courtisans. On parle du Real Madrid, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, en attendant d’autres potentiels concurrents. Mais chacun d’entre eux sera probablement réticent à l’idée d’accepter la folle demande révélée par Defensa Central.

D’après la source espagnole, l’international tricolore réclamerait une prime à la signature comprise entre 15 et 18 millions d’euros ! Le tout sans compter un salaire annuel net à 8 millions d’euros. Bien évidemment, un transfert coûterait beaucoup plus cher. Mais les clubs intéressés n’avaient sans doute pas prévu de miser autant sur un joueur en fin de contrat. Les échanges entre les différentes parties devraient donc durer un moment sachant que Dayot Upamecano, en position de force, n’a aucun intérêt à se précipiter.